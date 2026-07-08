La NFL anuncia un acuerdo con NetApp para que sea el patrocinador presentador del 2026 NFL Madrid Game

La NFL ha anunciado este miércoles que NetApp, Global Partner de la liga y compañía especializada en infraestructura inteligente de datos, volverá a ser el Presenting Partner (patrocinador presentador) del 2026 NFL Madrid Game, que enfrentará a los Atlanta Falcons y a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu –casa del Real Madrid CF– el domingo 8 de noviembre.

El anuncio multianual consolida el papel de NetApp como socio oficial de infraestructura inteligente de datos de la NFL y da continuidad a su colaboración tras haber sido también Presenting Partner del histórico primer NFL Madrid Game celebrado en 2025. Asimismo, refuerza el compromiso de la compañía con la expansión internacional de la liga.

«Estamos encantados de contar de nuevo con NetApp como Presenting Partner del NFL Madrid Game», ha afirmado Rafa de los Santos, Director de NFL España. «El partido celebrado el año pasado en el Bernabéu marcó un antes y un después para la NFL en España, y este noviembre, con Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals protagonizando en Madrid un enfrentamiento entre dos de los equipos más atractivos de la liga, seguiremos trabajando junto a NetApp para ofrecer otra experiencia inolvidable a nuestros aficionados».

«Los aficionados al fútbol americano esperan disfrutar de una gran experiencia independientemente de si su equipo juega en casa o en otro continente», ha afirmado César Cernuda, presidente de NetApp. «La clave está en contar con datos inteligentes, accesibles, protegidos y disponibles con rapidez, sin importar dónde se dispute el partido. A medida que la NFL continúa ampliando su presencia internacional, NetApp le ayuda a construir una infraestructura de datos capaz de responder a los altos estándares de la liga».

NetApp se convirtió en socio oficial de infraestructura inteligente de datos de la NFL en abril de 2025. Desde entonces, trabaja junto a la liga para potenciar una infraestructura de datos inteligente, segura y potente, al tiempo que activa su presencia en los partidos internacionales de la NFL, incluyendo su papel como Presenting Partner de los NFL London Games. La NFL confía en NetApp para construir e implementar la infraestructura inteligente de datos que da soporte a las operaciones de la competición, entre ellas el almacenamiento y la seguridad de los grandes volúmenes de vídeo generados en cada jornada de la temporada.

NetApp también será Presenting Partner de los 2026 NFL London Games en los tres partidos: Indianapolis Colts vs. Washington Commanders (4 de octubre – Tottenham Hotspur Stadium), Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars (11 de octubre – Tottenham Hotspur Stadium) y Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars (18 de octubre – Wembley Stadium).

El 2026 NFL Madrid Game será uno de los nueve partidos internacionales que la NFL disputará esta temporada, con encuentros también en Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich y Ciudad de México. Las entradas para el 2026 NFL Madrid Game estarán disponibles según el siguiente calendario: desde el 5 de junio están a la venta los paquetes VIP con hospitality y este 9 de julio salen a la venta las entradas de admisión general.