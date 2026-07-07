Entradas para la NFL en Madrid: cuándo salen a la venta, cómo comprarlas y precios

La NFL volverá a hacer parada en Madrid durante la temporada 2026 con un nuevo partido oficial de la fase regular. Tras la gran expectación despertada por la primera experiencia en el estadio Santiago Bernabéu, la competición de fútbol americano repetirá escenario con un duelo que enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, consolidando a la capital española como una de las sedes de la expansión internacional de la liga.

El encuentro se disputará el domingo 8 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, y dará comienzo a las 15:30 horas. El choque corresponderá a la novena semana de la temporada regular de la NFL y volverá a contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dentro del proyecto impulsado por la competición estadounidense.

Con el anuncio oficial del partido también se han confirmado las fechas para adquirir las entradas, el procedimiento de compra y el precio de cada localidad, tanto para el público general como para quienes prefieran disfrutar de una experiencia VIP.

Qué día se empiezan a vender entradas para la NFL en el Bernabéu

La venta de entradas para el partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons se desarrollará en dos fases diferenciadas.

La primera estuvo destinada a los paquetes Hospitality, es decir, las entradas VIP con servicios exclusivos. Estas comenzaron a comercializarse el viernes 5 de junio, permitiendo a los aficionados acceder antes que el resto del público a las localidades premium disponibles para el encuentro.

Por su parte, las entradas de admisión general saldrán a la venta el jueves 9 de julio a las 12:00 horas (CEST). Será a partir de ese momento cuando cualquier aficionado pueda optar a las localidades convencionales para asistir al partido que se celebrará en el Santiago Bernabéu.

El regreso de la NFL a Madrid llega después del enorme interés generado en la primera edición celebrada en el estadio madridista, por lo que la organización ha mantenido un sistema escalonado para gestionar la demanda de entradas.

Cómo comprar entradas para ver la NFL en el Santiago Bernabéu

Actualmente solamente están activas las entradas VIP para el partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons el domingo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

«Los Paquetes Hospitality de la NFL ofrecen una amplia gama de opciones exclusivas para que disfrutes de la mejor hospitalidad deportiva, con los mejores asientos del estadio y una experiencia premium de primer nivel», explican desde la NFL. Los precios van desde los 792 a los 1.217 euros. Están disponibles a través de nfl.tmtickets.es.

Las entradas generales no estarán disponibles hasta el jueves 9 de julio a las 12 horas.

Cuánto cuestan las entradas de la NFL en Madrid

La organización ha publicado el listado completo de precios para el partido que enfrentará a Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu. Las entradas generales para adultos quedan distribuidas en diez categorías:

Categoría 1: 438,75 euros

Categoría 2: 383,75 euros

Categoría 3: 333,75 euros

Categoría 4: 278,75 euros

Categoría 5: 228,75 euros

Categoría 6: 180,60 euros

Categoría 7: 153,35 euros

Categoría 8: 131,55 euros

Categoría 9: 104,30 euros

Categoría 10: 93,40 euros

Además, también se han establecido precios reducidos para el público infantil en determinadas zonas del estadio:

Categoría 8 Infantil: 66,15 euros

Categoría 10 Infantil: 47,08 euros

Todos estos importes ya incluyen las correspondientes tasas y comisiones, una de las novedades implantadas por la NFL para sus partidos internacionales a partir de la temporada 2026. El abanico de precios permite acceder al encuentro desde menos de 100 euros en las categorías más económicas hasta superar los 430 euros en las mejores ubicaciones del estadio. A ello se suman los paquetes Hospitality, destinados a quienes buscan una experiencia más exclusiva durante la jornada.