Muere repentinamente a los 36 años Aldon Smith, ex jugador de la NFL

Conmoción en la NFL tras conocerse la muerte de Aldon Smith a los 36 años. El ex jugador, que brilló especialmente con los San Francisco 49ers durante los primeros años de la pasada década, falleció de manera repentina en California, según informaron las autoridades y confirmó posteriormente la franquicia en la que más brilló. La noticia ha dejado helados a aficionados, ex compañeros y figuras del fútbol americano, que han recordado tanto su talento como las dificultades que marcaron su carrera.

Aldon Smith irrumpió en la NFL en 2011 después de ser seleccionado por los 49ers en la séptima posición del Draft. Desde su llegada demostró un potencial extraordinario, convirtiéndose rápidamente en uno de los defensas más peligrosos de la competición. Su capacidad para presionar al quarterback rival lo llevó a firmar números espectaculares en sus primeras temporadas, hasta el punto de ser considerado una de las grandes estrellas jóvenes de la liga. Su mejor campaña fue en 2012, cuando registró 19,5 capturas y ayudó a San Francisco a alcanzar la Super Bowl.

Sin embargo, cuando parecía destinado a convertirse en uno de los grandes nombres de su generación, su carrera comenzó a verse afectada por diversos problemas personales y legales. Las suspensiones y los contratiempos fuera de los terrenos de juego frenaron una progresión que apuntaba a lo más alto. Aun así, Aldon Smith intentó relanzar su carrera en diferentes etapas con equipos como los Oakland Raiders y los Dallas Cowboys, dejando algunos destellos del jugador dominante que había maravillado a la NFL años atrás.

Luto por Aldon Smith

Las circunstancias exactas de su fallecimiento todavía no han sido aclaradas oficialmente. Según medios estadounidenses, el exjugador fue encontrado inconsciente en un vehículo y trasladado a un hospital de la zona, donde finalmente se confirmó su muerte. Por el momento, las autoridades continúan investigando lo ocurrido y no han comunicado una causa definitiva.

Más allá de las estadísticas y su carrera, muchos han querido destacar el lado más humano de Aldon Smith. De hecho, algunas informaciones señalan que pocas horas antes de su fallecimiento había participado en un evento solidario destinado a ayudar a personas sin hogar. La NFL llora la muerte de un jugador que llegó a la élite gracias a su nivel, pero que también atravesó momentos difíciles, de ahí que muchos consideren que pudo haber llegado todavía más lejos.