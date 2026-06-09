Muere trágicamente a los 22 años Fatjon Bunjaku, internacional con Kosovo

El mundo del fútbol balcánico está de luto tras confirmarse la muerte del joven futbolista Fatjon Bunjaku, que ha fallecido trágicamente a los 22 años de edad en un accidente, según han informado medios locales y la familia del jugador. La noticia ha generado una profunda conmoción en Kosovo y en los clubes donde el delantero desarrolló su carrera.

Fatjon Bunjaku, nacido en la localidad de Vushtrri, era considerado una de las mejores promesas del fútbol kosovar. Su trayectoria deportiva había ido en ascenso en los últimos años y en la última temporada formó parte del KF Elbasan de Albania, donde continuaba su desarrollo como futbolista tras haber pasado por varios clubes del fútbol de Kosovo. Antes, el atacante defendió los colores de equipos como Trepça, Liria, Gjilan, Malisheva y Phoenix, entre otros, y también fue internacional con Kosovo en categorías inferiores, tanto con la sub-19 como con la sub-21, de ahí la gran trascendencia de su fallecimiento.

Las circunstancias del fallecimiento apuntan a un trágico accidente, según han señalado diferentes fuentes y la propia familia del jugador a través de redes sociales. Aunque aún no se han difundido todos los detalles oficiales del suceso, la noticia ha sido confirmada por medios de comunicación de Kosovo, generando una oleada de mensajes de condolencia en el mundo del fútbol.

La Federación llora la muerte de Fatjon Bunjaku

Uno de los comunicados más emotivos fue el del presidente de la Federación de Kosovo de fútbol. «Querida familia Bunjaku. Con profundo dolor y gran dolor recibimos la noticia de la trágica y prematura muerte de tu más querido, Fatjon Bunjak. En nombre mío, del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Kosovo y de toda la comunidad de fútbol del país, expreso mis más sinceras condolencias por esta grave e irremplazable pérdida».

«Fatjoni era mucho más que un futbolista talentoso. Fue un niño educado, dedicado con grandes sueños, que con su arduo trabajo, carácter y amor por el fútbol, se ganó el respeto de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar con él. Su contribución a los clubes donde jugó y sus apariciones con la camiseta del Kosovo U21 seguirán siendo parte de los preciosos recuerdos de nuestro fútbol. Fatjoni representó con orgullo los colores de Kosovo y fue un ejemplo de un atleta que siempre pretendió seguir adelante», añade.

«Su partida a una edad tan temprana nos ha sorprendido a todos. El fútbol kosovar perdió un gran talento, mientras que familiares, amigos y compañeros perdieron a un hombre querido, que dejó huellas imborrables en sus corazones. En estos momentos difíciles, compartimos nuestro dolor contigo y pedimos que encuentres la fuerza para soportar esta gran pérdida. Que la memoria de Fatjon sea permanente. ¡Que descanse en paz!», finalizó Agim Ademi.