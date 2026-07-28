Pilar Alegría: encubreputeros ascendida a ministra

El 9 de abril de 2025, la periodista de OKDIARIO, Paula Ciordia, le preguntó a la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, si ella también había pasado en el Parador de Teruel la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando, en plena pandemia del COVID y a pesar de las restricciones, José Luis Ábalos había llevado allí una furgoneta llena de prostitutas con las que había celebrado una fiesta en la que dejaron destrozada la suite principal. «¿También usted pasó la noche en el Parador de Teruel?» fue la pregunta concreta que le hizo la periodista.

Pilar Alegría se mostró visiblemente desquiciada y, no sabiendo qué decir, preguntó a su vez a la periodista: «¿Me está usted preguntando si yo dormí esa noche…? ¿Sí? ¡Ah! ¿Me está preguntando usted dónde dormí? ¡Qué curioso, una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda una ministra!… Sólo faltaría que yo tenga que explicar dónde paso la noche o la dejo de pasar. ¡Faltaría más!». E inmediatamente se puso a insultar a OKDIARIO por haber desvelado en exclusiva la bacanal de Ábalos en el Parador de Teruel, calificándolo de pseudomedio.

Dos días después de descalificar a OKDIARIO, a Pilar Alegría no le quedó más remedio que reconocer que, efectivamente, había pasado en el Parador de Teruel la noche de la juerga de Ábalos con prostitutas, detallando que cenaron repartidos en varias mesas por las medidas de seguridad en vigor debido a la pandemia, que se retiraron a las habitaciones pasada la medianoche y que volvió a coincidir con Ábalos al día siguiente, en el desayuno, asegurando no tener la menor idea de si tuvo lugar la fiesta: «Desconozco lo que pudo pasar», afirmó.

Por aquellas fechas, OKDIARIO era ya el segundo diario online más leído de España, según el informe Reuters y Oxford, por lo que su director, Eduardo Inda, en defensa de sus lectores, a los que toda una ministra de Pedro Sánchez había acusado de ser consumidores de bulos, chismes e inventos periodísticos, realizó un vídeo editorial titulado «Mejor ser un pseudomedio que una encubreputeros embustera, ¿no te parece, Pilar Alegría?», contra el que la ex ministra presentó una denuncia por «intromisión ilegítima en su derecho al honor» solicitando una rectificación, una indemnización de 20.000 euros, reclamando que Eduardo Inda se abstenga de emitir por cualquier medio mensajes supuestamente denigratorios contra ella, así como el pago de las costas del juicio.

Pretensiones todas que han sido desestimadas por la justicia, proclamando «la prevalencia de la libertad de expresión del demandado sobre el derecho al honor de la demandante» al considerar que fue Pilar Alegría la que inició el conflicto insultando a OKDIARIO solo por preguntarle educadamente y posteriormente mintiendo al afirmar que lo que se le había preguntado era «con quién durmió» en el Parador la noche de la juerga de Ábalos, cuando en las grabaciones se comprueba que la pregunta fue dónde durmió, no con quién.

En realidad, la demanda no era más que una distracción para que los suyos dejaran de preguntarse qué pasó la noche de las prostitutas en el Parador de Teruel y cómo era posible que, estando en la habitación de al lado, ella dijera que no se había enterado de una juerga de tal calibre que la suite quedó destrozada y las camareras escandalizadas. Cuando ocurrió el fiestón, Ábalos era la todopoderosa mano derecha de Sánchez y Pilar Alegría una simple delegada del Gobierno que, solo unos meses después, fue ascendida a ministra de Educación.

A los votantes del PSOE pueden embaucarlos con estas tonterías, porque están deseando ser engañados. Pero en OKDIARIO sabemos bien que, a la encubreputeros, mentirosa y analfabeta Pilar Alegría hay que seguir preguntándole si la hicieron ministra por lo que pasó en el Parador de Teruel.