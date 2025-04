Alegría admite al fin que durmió en el Parador de Teruel la noche de la juerga de Ábalos con prostitutas

En concreto, el 15 de septiembre, Ábalos, entonces ministro de Transportes, supervisó las obras de modernización de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto. Al día siguiente, presentó en las instalaciones de la subdelegación del Gobierno los detalles del Plan de Creación de Centros de Competencias Digitales y el Centro para la Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe. En ambas ocasiones, estuvo acompañado por Pilar Alegría, además de otras autoridades, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.

Entre uno y otro acto, tuvo lugar la polémica fiesta en el Parador de Teruel, que ha sido revelada por este periódico.

La fiesta en el parador

Según han relatado distintos testimonios, Ábalos se llevó al parador una furgoneta con escorts, acompañado de Koldo García y el hermano de éste último, Joseba. Pero lo que comenzó siendo un desplazamiento oficial terminó en un escándalo. Estos testigos aseguran que el ex ministro «dejó la habitación destrozada» y que fue al parador «con novias que no eran novias», que serían, en realidad, señoritas de compañía.

Las acompañantes de Ábalos llegaron en una furgoneta junto al ministro y su comitiva. Fueron las limpiadoras del hotel las que dieron la alerta del estado de la suite de la segunda planta, donde se había alojado el ministro: «Es mejor que no preguntéis, han dejado destrozadas las habitaciones», comentaron, dando cuenta así del estado en el que habían quedado las instalaciones. Ábalos se alojó en la suite principal del parador.

Precisamente, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el incremento patrimonial de Koldo García Izaguirre confirma que tanto Ábalos como Koldo y Joseba García fueron «hospedados en el Parador de Turismo de Teruel» el 15 de septiembre de 2020, tal como figura en las Diligencias de Investigación abiertas tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Pilar Alegría se mostró especialmente incómoda estos días al ser preguntada por la información destapada por OKDIARIO y, en concreto, si había pernoctado también en el parador. Sin embargo, no desmintió haber pernoctado en este establecimiento, propiedad del Estado.

«Qué curioso… una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda un ministro o un delegado del Gobierno…», comentó la portavoz del Ejecutivo. La ministra despachó que «dentro de las atribuciones de un delegado está la de acompañar a las autoridades del gobierno de la Nación, ya sea el presidente, un ministro o un secretario de Estado». «En este caso, efectivamente, había una obra de Adif con el ministro de Fomento y en ese momento le acompañé», prosiguió Alegría pasando, a continuación, a atacar a este medio: «¿Por qué le tengo que dar veracidad a esa información? Porque no sé de dónde sale… O sí, sale de un pseudomedio, que traslada una información que no la tengo en ningún caso verificada», señaló. Y, sin negar haberse hospedado en el parador de Teruel, concluyó: «Sólo faltaría que tenga que explicar dónde paso o dejo de pasar la noche». «Cumplía con mi trabajo como delegada del Gobierno» y «dentro de las atribuciones no está la de sentarte a los pies de la cama de un ministro».