Así funciona el Draft de la NFL: cuándo es, detalles y claves para entender cómo eligen a los jugadores
Te contamos todo lo que debes saber sobre el Draft de la NFL, cómo funciona, las claves y todos los detalles sobre este evento
Ya está aquí el Draft de la NFL. La próxima semana, entre el jueves 23 y el sábado 25 de abril, se celebrará en Pittsburgh (Pensilvania) este evento donde los 32 equipos de la mejor liga del mundo seleccionan a los nuevos talentos universitarios para reforzar sus plantillas. Este es un momento único en el año y uno de los más importantes de la offseason, que siempre acapara todos los focos y la atención de los seguidores de la NFL. A continuación, os contamos detalladamente cómo funciona el Draft de la NFL.
Qué es el Draft de la NFL
- Cada primavera, los equipos de la NFL seleccionan a los mejores jugadores universitarios.
- Objetivo: reforzar sus plantillas.
Orden de elección
- Se basa en el orden inverso de la temporada anterior:
– El peor equipo elige primero.
– El campeón de la Super Bowl elige último.
Intercambios (trades)
- Los equipos pueden intercambiar picks.
- Permite subir o bajar posiciones en el Draft.
Cómo funciona
- Hay 7 rondas de selección.
- Cada equipo tiene al menos una elección por ronda.
- Se pueden: intercambiar picks, añadir selecciones extra, modificar turnos con otros equipos.
Fechas clave
- Jueves 23 de abril, sobre las 2:00 hora peninsular española → 1ª ronda (nuestra madrugada del jueves al viernes)
- Viernes 24 de abril sobre la 1:00 hora peninsular español → 2ª y 3ª ronda (nuestra madrugada del viernes al sábado)
- Sábado 25 de abril sobre las 18:00 hora peninsular español → rondas 4 a 7 (nuestra tarde-noche del sábado)
Temas:
- NFL
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