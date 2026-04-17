Así funciona el Draft de la NFL: cuándo es, detalles y claves para entender cómo eligen a los jugadores

Ya está aquí el Draft de la NFL. La próxima semana, entre el jueves 23 y el sábado 25 de abril, se celebrará en Pittsburgh (Pensilvania) este evento donde los 32 equipos de la mejor liga del mundo seleccionan a los nuevos talentos universitarios para reforzar sus plantillas. Este es un momento único en el año y uno de los más importantes de la offseason, que siempre acapara todos los focos y la atención de los seguidores de la NFL. A continuación, os contamos detalladamente cómo funciona el Draft de la NFL.

Qué es el Draft de la NFL

Cada primavera, los equipos de la NFL seleccionan a los mejores jugadores universitarios.

Objetivo: reforzar sus plantillas.

Orden de elección

Se basa en el orden inverso de la temporada anterior:

– El peor equipo elige primero.

– El campeón de la Super Bowl elige último.

Intercambios (trades)

Los equipos pueden intercambiar picks.

Permite subir o bajar posiciones en el Draft.

Cómo funciona

Hay 7 rondas de selección.

Cada equipo tiene al menos una elección por ronda.

Se pueden: intercambiar picks, añadir selecciones extra, modificar turnos con otros equipos.

Fechas clave