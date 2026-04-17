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Así funciona el Draft de la NFL: cuándo es, detalles y claves para entender cómo eligen a los jugadores

Te contamos todo lo que debes saber sobre el Draft de la NFL, cómo funciona, las claves y todos los detalles sobre este evento

Draft NFL
Así funciona el Draft de la NFL. (NFL)
Miguel Zorío

Ya está aquí el Draft de la NFL. La próxima semana, entre el jueves 23 y el sábado 25 de abril, se celebrará en Pittsburgh (Pensilvania) este evento donde los 32 equipos de la mejor liga del mundo seleccionan a los nuevos talentos universitarios para reforzar sus plantillas. Este es un momento único en el año y uno de los más importantes de la offseason, que siempre acapara todos los focos y la atención de los seguidores de la NFL. A continuación, os contamos detalladamente cómo funciona el Draft de la NFL.

Qué es el Draft de la NFL

  • Cada primavera, los equipos de la NFL seleccionan a los mejores jugadores universitarios.
  • Objetivo: reforzar sus plantillas.

Orden de elección

  • Se basa en el orden inverso de la temporada anterior:
    – El peor equipo elige primero.
    – El campeón de la Super Bowl elige último.

Intercambios (trades)

  • Los equipos pueden intercambiar picks.
  • Permite subir o bajar posiciones en el Draft.

Cómo funciona

  • Hay 7 rondas de selección.
  • Cada equipo tiene al menos una elección por ronda.
  • Se pueden: intercambiar picks, añadir selecciones extra, modificar turnos con otros equipos.

Fechas clave

  • Jueves 23 de abril, sobre las 2:00 hora peninsular española → 1ª ronda (nuestra madrugada del jueves al viernes)
  • Viernes 24 de abril sobre la 1:00 hora peninsular español → 2ª y 3ª ronda (nuestra madrugada del viernes al sábado)
  • Sábado 25 de abril sobre las 18:00 hora peninsular español → rondas 4 a 7 (nuestra tarde-noche del sábado)

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