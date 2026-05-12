La NFL vuelve al Bernabéu: confirmada fecha y hora para el partido entre Bengals y Falcons

NFL y Bernabéu vuelven a darse la mano. Los Cincinnati Bengals serán el equipo rival de los Atlanta Falcons, el próximo 8 de noviembre a las 15:30 horas, en el que será el segundo partido de toda la historia de la NFL —la liga profesional de fútbol americano— que tendrá lugar en España. El 2026 NFL Madrid Game es uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán la próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres, París, Madrid, Múnich (Alemania) y Ciudad de México acogerán partidos internacionales en 2026 como parte del compromiso a largo plazo de la liga con su expansión global. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo del anuncio del acuerdo plurianual entre la NFL y el Gobierno regional por el que la región será sede exclusiva de la competición en España en 2026 y 2027, subrayó que «Madrid está preparada para todo», gracias a su espíritu «alegre, acogedor, que siempre pone su mejor versión para que todo salga bien», dijo.

«El próximo 8 de noviembre, Madrid volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año con la celebración del 2026 NFL Madrid Game y es una magnífica noticia que dos franquicias del nivel y la talla de los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons vayan a disputar este partido histórico en nuestra ciudad», explicó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

«Además del impacto global de este partido, queremos destacar el trabajo que la NFL está realizando en el impulso del flag football entre los más jóvenes, una disciplina con gran potencial de crecimiento y que, además, formará parte del programa olímpico de Los Ángeles 2028. Madrid apuesta por un deporte accesible, educativo y con capacidad para inspirar nuevos hábitos saludables entre niños y jóvenes», añadió.