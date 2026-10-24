El vandalismo se cobra otra víctima en París: la NFL cancela un evento por las protestas

Los grupos radicales están sembrando el caos en París. El vandalismo está siendo absolutamente protagonista en la capital francesa. Hace una semana se registraron más de 2.400 detenidos, tras cientos de saqueos masivos a los comercios. La tensión no se ha rebajado y las consecuencias trascienden hasta el deporte. La NFL ha cancelado un evento para los aficionados de la ciudad por culpa de las protestas.

El contexto actual del país hace que hablar de seguridad parezca imposible. Los fans del fútbol americano tenían la oportunidad de disfrutar de un acto previo al partido de este domingo entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints. Además, tampoco podrán comprar en la tienda temporal que se había instalado en el centro de la ciudad, ya que la NFL House ha permanecido cerrada este sábado.

El histórico debut de la liga estadounidense en Francia ha tenido que enfrentarse a una semana llena de violencia y vandalismo. Los Steelers ya cancelaron otro evento para aficionados en un bar del barrio de la Bastilla. Los manifestantes están bloqueando las zonas de mayor interés, como el Museo del Louvre, que también ha cerrado sus puertas este sábado.

Las consecuencias en el deporte no son tan trascendentales en este tipo de situaciones críticas, pero sirven para reflejar el alcance que están teniendo los actos de los grupos radicales La Prefectura de Policía local también ordenó que el partido de fútbol de la Ligue 1 entre el PSG y el Olympique de Lyon no se disputara el domingo. El encuentro se ha aplazado al lunes, por lo que coincidirá con la gala del Balón de Oro.

El partido de la NFL todavía sigue en pie

Los eventos previos han tenido que cancelarse por motivos de seguridad, pero parece que los aficionados no se perderán el gran momento. El partido entre los Steelers y los Saints se disputará este domingo en el Stade de France de París, el primer encuentro de temporada regular de la liga en Francia. Los dirigentes aseguran que extremaran las medidas de precaución para evitar males mayores: «Los preparativos para el partido de la NFL del domingo en París, en el Stade de France, continúan según lo previsto, y la NFL colabora estrechamente con las autoridades locales y sus socios en todas las cuestiones operativas y de seguridad».

El plan de preparación deberá estudiarse al milímetro. Los grupos radicales podrían ver el evento como una buena oportunidad para exhibirse ante las cámaras. Además, han dejado claro que el vandalismo está completamente organizado, algo que demuestran con difusiones en sus redes sociales anunciando convocatorias ilegales para agotar a la policía.