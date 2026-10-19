Un grupo de manifestantes bloquea el museo del Louvre en París y turistas españoles se enfrentan a ellos

Miembros de la Escuela del Louvre y otros colectivos han bloqueado este lunes, en apoyo a las protestas estudiantiles, la entrada al Museo del Louvre. Debido a la falta de presencia policial, para responsabilizarse de la situación, un grupo de turistas españoles se ha enfrentado a ellos al grito de «hijos de puta».

El Museo del Louvre ha trasladado sus disculpas a los visitantes a través de sus redes sociales; el mensaje publicado informaba que «debido a las huelgas estudiantiles, el museo estará temporalmente cerrado».

Los organizadores han justificado este bloqueo como último recurso tras varias semanas de movilización estudiantil por todo el país. Los manifestantes denuncian los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos.

También acusan al Gobierno de responder con represión policial a las protestas de los jóvenes.

El macronismo ha perdido el control de las protestas

Las movilizaciones estudiantiles han puesto en jaque al Ejecutivo galo, hasta el punto que han reconocido que las fuerzas de seguridad no pudieron mantener el control de las protestas en algunas ciudades durante los disturbios del fin de semana.

El ministro de Interior, Laurent Nuñez, ha asegurado a la emisora France Inter de radio que el sábado «perdieron el control en algunas grandes ciudades».

Nuñez ha asegurado que los efectivos policiales desplegados para intentar mitigar las revueltas han sido insuficientes ante la magnitud de la violencia que se ha desplegado en las calles.

Por este motivo, el ministro, el domingo, presentó su dimisión, que fue rechazada por el presidente francés Emmanuel Macron.

Fin de semana marcado por los disturbios

Este fin de semana ha estado definitivamente marcado por los disturbios; más de 2.000 comercios han sido vandalizados, con daños calculados en cientos de millones de euros.

En un recuento cerrado a las 20:00 horas del domingo, se registraban unos 1.500 establecimientos afectados, pero excluye a algunas ciudades y a la red nacional de Cámaras del Comercio e Industria.

El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha afirmado que sin duda «han fracasado»; en su opinión, parte de los problemas que han tenido lugar este fin de semana se deben a las deficiencias de los servicios de inteligencia, que «no saben cómo combatir a la extrema izquierda».

El ministro ha asegurado que los movimientos de extrema izquierda serán «una de las amenazas que afectarán a nuestro país, junto con el crimen organizado y el terrorismo» en los próximos años.

Francia está viviendo uno de los episodios más violentos en sus calles. En redes se han viralizado las reacciones de los dueños de pequeños comercios al ver sus tiendas destrozadas, en las que estaban visiblemente tristes por los daños ocasionados.