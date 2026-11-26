El incendio de un camión cisterna que transportaba bombonas de gas ha causado este miércoles al menos 31 muertos y 21 heridos en la gobernación de Guiza (El Cairo). Las autoridades egipcias ya han detenido al presunto responsable del accidente de tráfico.

La Fiscalía ha informado en un mensaje en X la detención del individuo: «La Fiscalía General detiene al acusado responsable del accidente en la carretera de circunvalación en Al-Warraq». La institución mencionada, que ha llevado el caso a través del fiscal general del Estado, Mohamed Shauki, ha comentado que el preso ha sido atrapado gracias a los testimonios de los presentes, a realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos y a analizar las circunstancias del suceso.

Además, el sospechoso ha confesado haber chocado con el camión mientras circulaba a 110 kilómetros por hora por la carretera y hacía maniobras entre carriles. Según ha explicado, «uno de los neumáticos del camión cisterna reventó, lo que causó que el vehículo pesado impactara contra una barrera de hormigón, volcara y derramara gasolina, la cual terminó incendiándose».

النيابة العامة تضبط المتهم المتسبب في وقوع حادث الطريق الدائري بالوراق https://t.co/wTqeLwmecO — النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) November 26, 2026

El organismo ha indicado también que «continúa interrogando al sospechoso para esclarecer todos los hechos y detalles del incidente, así como para determinar el alcance de su responsabilidad penal».

Al lugar de los hechos acudieron 39 ambulancias, que, junto a efectivos de Protección Civil y equipo de bomberos, fueron capaces de apagar las llamas. Después, la Policía abrió de nuevo la carretera. Los afectados fueron llevados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, ubicados al oeste de la capital egipcia. El ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, ha visitado los tres centros sanitarios para ofrecer atención a los afectados.

La tragedia no solo ha dejado víctimas mortales, sino que decenas de vehículos han terminado calcinados. Sin embargo, los accidentes viales en Egipto son bastante comunes, debido al exceso de velocidad, al incumplimiento de las normas de seguridad, a la falta de mantenimiento de los vehículos y, a veces, al transporte de más pasajeros de los permitidos.