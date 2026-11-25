El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de España por sus políticas migratorias y su falta de actuación después de que el salvadoreño Kilmar Ábrego García haya abandonado voluntariamente territorio estadounidense para trasladarse a nuestro país. El mandatario republicano ha descrito a Ábrego como un «inmigrante ilegal delincuente» y ha asegurado que su decisión de viajar a España no le sorprende por las políticas de fronteras abiertas del Gobierno español.

Ábrego ha abandonado voluntariamente Estados Unidos y ha viajado a España tras más de un año de enfrentamientos judiciales con la Administración de Donald Trump. El inmigrante salvadoreño ha optado por salir del país para evitar una posible deportación a Liberia, después de que fuera expulsado injustamente por el Gobierno estadounidense. Su llegada a España está prevista para este miércoles y podrá permanecer en territorio español durante un máximo de 90 días antes de intentar establecerse en México.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump ha hecho referencia a su autodeportación y a la invasión que sufrió la ciudad autónoma de Ceuta a finales del pasado de julio, afirmando que España recibió a principios de año a «decenas de miles de inmigrantes ilegales» y ha acusado a sus autoridades de haber convertido el país en «un caldo de cultivo para los migrantes ilegales». El mandatario estadounidense también ha cargado contra las políticas migratorias españolas, a las que ha calificado de «radicales», y ha celebrado la salida de Ábrego García de Estados Unidos: «Menos mal que se ha ido».

Kilmar Abrego Garcia has self deported to Spain. It’s not surprising this criminal illegal alien would choose to go to Spain, a country that earlier this year was invaded by tens of thousands of illegal aliens. Spain’s radical open-border policies have made the once-great country a breeding ground for illegal migrants. Good riddance. — Homeland Security (@DHSgov) November 25, 2026

El caso de Kilmar se remonta a 2025, cuando fue deportado a El Salvador pese a que un juez de inmigración había prohibido en 2019 su expulsión a ese país por riesgo de persecución. Tras su traslado a la prisión de máxima seguridad CECOT, el Ejecutivo estadounidense reconoció que se había producido un «error administrativo» y tuvo que gestionar su regreso. Sin embargo, a su vuelta fue detenido y acusado de tráfico de personas por unos hechos relacionados con un control de tráfico de 2022 en Tennessee.

En mayo de 2026, un juez desestimó esa acusación al considerar que la investigación tenía carácter de represalia. Pese al archivo de la causa, la Administración Trump mantuvo sus actuaciones para expulsarlo de Estados Unidos y planteó su traslado a países como Liberia, Uganda, Ghana y Esuatini. Finalmente, Ábrego García optó por abandonar el territorio estadounidense por voluntad propia y trasladarse a España.