El martes 17 de noviembre, Harvey Jones, presidente del consejo de administración del gigante tecnológico Nvidia, dejó meridianamente claro que su fundador y hasta hacía unos días consejero delegado, Jensen Huang, no volvería a dirigir la compañía. Había vulnerado las normas de conducta de la empresa. El lunes 23 de noviembre, el mismo consejo, presidido por el mismo Harvey Jones, acordó por unanimidad devolverle el cargo. Las investigaciones que propiciaron su salida siguen abiertas. ¿Qué ha pasado aquí?

Para quienes hayan estado en la inopia, les resumiré el culebrón. Huang, un caballero de origen taiwanés de 63 años, casado y padre de dos hijos, que fundó Nvidia en 1993 y rara vez comparece en público sin su característica cazadora de cuero negro, ha reconocido haber sido infiel a su mujer. Se le atribuyen relaciones con tres mujeres, dos de ellas empleadas de la compañía y una tercera, una empresaria china sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia de Pekín. Esto último, de confirmarse, sería una noticia bastante más relevante para la seguridad nacional de Estados Unidos que para la señora Huang.

El lunes, el feliz regreso del ejecutivo a su despacho añadió en una sola sesión bursátil cerca de un billón de dólares al valor de Nvidia. Un billón de los nuestros, con doce ceros. Es el orden de magnitud de la riqueza que produce en todo un año un país como Suiza. Más de 180.000 personas habían firmado una petición para que se readmitiera al empresario y hasta el presidente de Estados Unidos y su vicepresidente se habían movilizado para que volviera al trabajo.

Los cementerios están llenos de gente imprescindible. Huang podría haber fallecido perfectamente de un infarto el día 12 de noviembre y habríamos tenido que apañarnos sin él. Pero, al parecer, en el momento de la historia en que empezamos a temer seriamente que las máquinas puedan prescindir del hombre, hemos llegado a depender como pocas veces antes de algunos hombres muy concretos.

Hay una anécdota apócrifa que se atribuye habitualmente al ingeniero Charles Proteus Steinmetz. Le llaman para arreglar una máquina que nadie consigue hacer funcionar. El hombre examina la máquina, hace una marca con tiza en el lugar donde hay que hacer la reparación y presenta una factura de diez mil dólares. Ante las protestas del cliente, desglosa los conceptos de la factura: hacer una marca con tiza, un dólar; saber dónde hacerla, 9.999 dólares.

Nvidia estornuda y Silicon Valley se constipa

Huang es el hombre que sabe dónde hacer la marca, dónde están las llaves del almacén. Treinta y tres años al frente de una compañía que ha pasado de fabricar tarjetas gráficas para aficionados a los videojuegos a convertirse en una especie de Ministerio de Suministros de la inteligencia artificial mundial. Nvidia proporciona buena parte de los componentes que necesitan sus propios clientes para desarrollar los productos del futuro y, además, invierte en algunas de esas compañías. Cuando alguien estornuda en Nvidia, se constipa medio Silicon Valley.

Pero mientras Wall Street seguía con el corazón en un puño las vicisitudes sentimentales de nuestro taiwanés, un técnico se disponía a instalar un router en una estación de comunicaciones de El Dorado, una pequeña localidad del estado de Arkansas. Era el viernes 13 de noviembre. Se trataba de una operación rutinaria de modernización del sistema de comunicaciones de la aviación civil estadounidense. Se habían instalado ya decenas de aparatos similares sin mayores problemas.

Poco después empezaron los fallos en las comunicaciones entre pilotos y controladores. Las autoridades aeronáuticas acabaron suspendiendo los despegues en todo Estados Unidos durante casi cinco horas. Un avión de pasajeros es una máquina prodigiosa, capaz de cruzar océanos a diez mil metros de altura con centenares de personas a bordo. Hay miles de ellos por todo Estados Unidos que funcionan perfectamente y cuyos pasajeros tienen que quedarse en tierra porque algo ha ido mal en la instalación de un aparatito en Arkansas.

El día anterior se había producido una monumental caída de los servicios informáticos de Microsoft, que afectó durante más de 24 horas a empresas privadas y organismos públicos de medio mundo. Según una investigación de Reuters basada en documentos internos de la compañía, un defecto de programación llevaba desde julio aguardando las condiciones propicias para provocar el desastre. Los ingenieros encargados de resolver la crisis intercambiaron más de 11.000 mensajes repartidos en once conversaciones distintas de Teams, con considerables dificultades para coordinarse. La empresa que vende al mundo herramientas informáticas de comunicación tenía un problema de comunicación.

En apenas dos semanas hemos asistido también a fallos informáticos en United Airlines, en JPMorgan Chase y en la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA. Y hemos sabido que alguien ha conseguido colarse en una red informática utilizada por la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Las autoridades aseguran que los intrusos no han comprometido información clasificada.

Lo curioso es que, en el caso de las averías, las autoridades estadounidenses no han encontrado indicios de que sean obra del enemigo. Una de las causas de estos problemas, según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, es la incorporación de nuevas tecnologías a sistemas informáticos antiguos. Dicho de otro modo, hay una posibilidad nada desdeñable de que provoquemos el desastre precisamente al tratar de mejorar las cosas.

Un único proveedor informático para todas las empresas

A los economistas les encanta la eficiencia, y la resistencia de un sistema ante los imprevistos tiene mucho de ineficiente. Es ineficiente tener a dos empleados que sepan hacer lo mismo, mantener existencias por encima de las necesidades inmediatas de la empresa o conservar la posibilidad de realizar manualmente una operación que puede hacer un ordenador. Y siempre podemos ahorrar un dinerillo confiando a un mismo proveedor informático las operaciones de mil empresas distintas.

Antes, para inutilizar mil sucursales bancarias había que destruir mil sucursales bancarias. Hoy pueden estar las mil intactas, con todos sus empleados en sus puestos de trabajo, y ser absolutamente inútiles. Y eso, que una sola vez puede salirnos carísimo, nos ha permitido ahorrar mucho dinero todos los demás días del año.

La civilización tecnológicamente más avanzada de la historia tiene probablemente menos recursos para desenvolverse sin su tecnología que cualquier otra que la haya precedido. Prueben a salir de casa sin el móvil y a pasar una semana como pasaban todas las semanas de su vida hace treinta años.

Cada vez hacemos piruetas más espectaculares, a mayor altura y sobre un alambre más fino. Y para ahorrar costes hemos quitado la red.