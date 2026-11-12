El CEO de Nvidia dimite tras destaparse sus infidelidades con una directiva y una supuesta espía

El CEO de Nvidia ha caído. Si el hecho de que Jensen Huang le fuera infiel a su esposa con una mujer que finalmente resultó ser una espía al servicio de China -o al menos, por eso la investigan los servicios secretos estadounidenses- no era motivo suficiente como para que le enseñaran la puerta, una segunda infidelidad destapada en las últimas horas ha sido la gota que ha colmado el vaso; esta vez la amante sería Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

El directivo quizá habría podido sobrevivir al primer escándalo, ya que se presuponía que él era desconocedor de que la joven amante de origen chino -Alice Huang- estaba bajo investigación por supuesto espionaje; de hecho, el propio presidente Trump llegó a defender a su amigo con el argumento de que se trataba de alguien «honorable». Sin embargo, el caso ‘Powell’ es distinto porque el directivo sabía perfectamente que el código ético de la compañía prohíbe las relaciones entre trabajadores.

Tras horas de especulaciones en los EE.UU. en cuanto a una posible destitución, este viernes la compañía ha emitido un comunicado en el que informa de que Jensen Huang ha dimitido con efectos «inmediatos» de todos sus cargos: presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo, con efecto inmediato.

(habrá ampliación)