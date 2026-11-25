El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevará al Tribunal Constitucional el decreto de vivienda que Pedro Sánchez sacó adelante en la Diputación Permanente a las puertas de la campaña del 29-N. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado este miércoles interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 29/2026. Considera que invade competencias autonómicas, vulnera la seguridad jurídica y ataca la autonomía financiera de la región.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según el consejero, la norma «invade competencias autonómicas, vulnera la seguridad jurídica, ataca la autonomía financiera de la región y supone un perjuicio para los propietarios e inquilinos».

El Ejecutivo regional no se quedará en el Constitucional. García Martín ha avanzado que la Comunidad recurrirá también ante el Tribunal Supremo los desarrollos reglamentarios que el Gobierno central apruebe al amparo de este nuevo marco legal.

El primer reproche es que el decreto vulnera la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus propios recursos y ejercer sus competencias en vivienda. La Comunidad señala en especial que la norma obliga a las administraciones a asumir las deudas de los inquilinos vulnerables que se enfrentan a un desahucio. El decreto da a la Administración dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o pagar lo adeudado y las costas. Además, suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 determinados desahucios de familias vulnerables sin alternativa.

El Gobierno madrileño sostiene también que la norma altera el procedimiento de adjudicación de viviendas públicas. Y que excede los límites que la Constitución impone a los reales decretos-leyes, porque afecta a derechos como la propiedad privada y la libertad de empresa. El texto limita hasta finales de 2027 las subidas del alquiler al 2% si no hay un nuevo acuerdo entre casero e inquilino. También restringe hasta 2030 determinadas compras de vivienda por debajo del 70% de su valor de mercado.

El último argumento del recurso apunta a cómo se aprobó. Según la Comunidad, el decreto salió adelante en la Diputación Permanente del Congreso contraviniendo la voluntad previa del Pleno. El 2 de octubre, el Pleno tumbó los dos primeros decretos de vivienda del Gobierno. El Real Decreto-ley 26/2026 cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, y el 27/2026 por 166 a favor y 184 en contra.

Cuatro días después, el 6 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 29/2026, que recogía buena parte de esas medidas. Con las Cortes ya disueltas por el adelanto electoral, la Diputación Permanente lo convalidó el 12 de noviembre por 35 votos frente a 34, gracias al apoyo del PNV. Fue la víspera del arranque de la campaña. Ese mismo día, la Diputación Permanente rechazó el Real Decreto-ley 28/2026, impulsado por Sumar, que imponía la renovación automática de los alquileres.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid se enfrenta en los tribunales a la política de vivienda de Sánchez. En 2023 recurrió al Constitucional la ley de vivienda, un recurso que el tribunal desestimó en febrero de 2026. Además, ha llevado al Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por invasión de competencias.

El recurso llega a cuatro días de las elecciones generales. La vivienda se ha convertido en una de las principales bazas de campaña del Gobierno, que ha seguido aprobando medidas sobre esta materia en el Consejo de Ministros con las Cortes disueltas.