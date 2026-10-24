El decreto del Gobierno impide a los propietarios vender su casa a un hijo sin ofrecérsela antes al inquilino por el mismo precio

El nuevo Real Decreto Maricarmen aprobado a la fuerza por los de Pedro Sánchez refuerza el derecho de adquisición preferente del inquilino hasta hacerlo irrenunciable. De hecho, la nueva norma posiciona a los arrendatarios en una posición privilegiada de compra frente, incluso, a los propios familiares del propietario.

Según se desgrana del texto publicado en el BOE, el inquilino tendrá preferencia por delante de «cualquier otro derecho similar» al conocido como «derecho de tanteo o retracto» cuando el casero decida poner a la venta su vivienda.

Esto significa que un propietario que quiera vender la vivienda alquilada a su hijo, a su pareja o a cualquier otro familiar no podrá hacerlo libremente sin dar antes al inquilino la posibilidad de comprarla exactamente por el mismo precio y en las mismas condiciones que se le oferten a sus seres queridos.

Tal y como expone el documento, el dueño del inmueble deberá seguir este procedimiento en todos los casos, salvo en determinados supuestos, como el copropietario o quien tenga un derecho inscrito preferente. De querer traspasar a bajo precio la casa a un hijo, el inquilino se sitúa por delante incluso de la propia familia del propietario.

El propietario deberá comunicar previamente el precio y las condiciones de la venta y, si el inquilino ejerce su derecho, podrá quedarse con la vivienda en esos mismos términos. El Registro, además, no podrá inscribir la transmisión sin acreditar oficialmente que se han realizado todas las notificaciones exigidas.

Sobre esta imposición del decreto Maricarmen, desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) critican que el Ejecutivo se haya excedido en sus privilegios a los inquilinos, dejando a los propietarios sin incentivos para seguir arrendando sus viviendas:

«El Gobierno llega al extremo de decirle a un pequeño propietario que, si quiere vender su vivienda a su hijo o a su pareja, antes tiene que ofrecérsela a su inquilino. Es una nueva injerencia en el derecho de propiedad que demuestra hasta dónde llega este Real Decreto: el propietario deja de poder decidir libremente incluso a quién vende su propia vivienda», denuncia ASVAL.

El decreto hunde la oferta de alquiler

El polémico decreto Maricarmen no para de destruir la poca oferta de alquiler que quedaba en el mercado español. En la Comunidad de Madrid la caída hace tan solo unos días ya era de más del 14%, según pudo comprobar OKDIARIO.

De 11.800 viviendas en alquiler que había publicadas en Idealista el pasado 1 de octubre, quince días después sólo quedaban 10.127. La inseguridad jurídica creada tras la aprobación de la nueva normativa fulminó más de 1.673 alquileres en dos semanas de vigencia.

De hecho, el texto elaborado y acordado entre el PSOE y Sumar el pasado 29 de septiembre empezó a perjudicar más notablemente a la oferta publicada en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. En esta zona la crisis ya era insostenible y, tras la publicación del nuevo decreto, en ciudades como Parla sólo quedan unos pocos alquileres para casi 140.000 ciudadanos. Concretamente hace una semana eran 7 los arrendamientos disponibles en la ciudad.

Lo mismo sucedía con otros municipios como Fuenlabrada. En esta urbe, por ejemplo, sólo había publicados 17 alquileres teniendo una densidad poblacional de más de 200.000 personas y una de las universidades Rey Juan Carlos de Madrid. En otras ciudades, como Leganés, había 18 anuncios y en Pinto solamente 12.