El ‘decreto Maricarmen’ fulmina 1.673 alquileres de la Comunidad de Madrid en 15 días: en Parla sólo ofertan 7 pisos

El polémico decreto Maricarmen no para de destruir la poca oferta de alquiler que quedaba en el mercado español. En la Comunidad de Madrid la caída ya es de más del 14%, según ha podido comprobar OKDIARIO. De 11.800 viviendas en alquiler que había publicadas en Idealista el pasado 1 de octubre, ahora sólo quedan 10.127. La inseguridad jurídica creada tras la aprobación de la nueva normativa ha fulminado más de 1.673 alquileres en dos semanas de vigencia.

De hecho, el texto elaborado y acordado entre el PSOE y Sumar el pasado 29 de septiembre ha empezado a perjudicar más notablemente a la oferta publicada en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. En esta zona la crisis era insostenible y, tras la publicación del nuevo decreto, en ciudades como Parla sólo quedan 7 alquileres para una población de más de 138.000 habitantes.

Asimismo, el día que se redacta esta noticia, en Fuenlabrada, por ejemplo, sólo hay publicados 17 alquileres teniendo una densidad poblacional de más de 200.000 personas y una de las universidades Rey Juan Carlos de Madrid. En otras ciudades, como Leganés, hay 18 anuncios y en Pinto solamente 12.

En otras localidades similares como Alcorcón todavía resisten 31 pisos en alquiler, al igual que en Móstoles con 34 y Getafe con 43 viviendas publicadas para arrendamiento.

La Comunidad de Madrid es una de las mayores zonas tensionadas de España y, en plena crisis de vivienda, las nuevas normas han provocado que en los últimos 5 días desaparezcan casi 400 ofertas de las plataformas.

De la misma forma, en Madrid capital ya son 1.000 los alquileres publicados que se han esfumado del escaparate inmobiliario desde la aprobación del decreto Maricarmen. Según los datos recopilados por este periódico, el primer día de vigencia del real decreto de Vivienda en Madrid había 9.416 viviendas en alquiler publicadas, cuando la norma ya llevaba en el BOE 24 horas.

Actualmente, tan solo 15 días después, hay 8.415 arrendamientos disponibles en toda la ciudad madrileña. Se trata de una pérdida del 10,6% de oportunidades de alquiler perdidas en poco más de dos semanas y a raíz de la puesta en marcha de las normativas sobre vivienda diseñadas por el Ejecutivo.

Un mercado hundido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba el pasado jueves que el Gobierno de la nación con los decretos de vivienda está cometiendo «una atrocidad contra el mercado inmobiliario», tanto de alquiler como de compra, y ha insistido en que la propiedad «es sagrada».

En la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Asamblea, la dirigente regional ha señalado que el mercado del alquiler «se ha hundido un 40%» y se han retirado proyectos «que eran fundamentales» para multiplicar la oferta, algo que cree que es necesario.

«Por ejemplo, se ha paralizado una promoción de Los Berrocales donde iban otras 800 viviendas y se han paralizado inversiones inmobiliarias en Madrid y en el resto de España desde que entraron a la carrera de esa manera inusitada después de ocho años. Dos decretos y uno en concreto que está hundiendo la inversión, también afectado directamente a la oferta de vivienda pública social, por tanto, perjudicando a quien más lo necesita», ha reprochado.

Es por ello que la presidenta madrileña ha indicado que lo único que han generado es «más caos, más inseguridad jurídica, menos confianza en España y esto está hundiendo las inversiones», pero considera que lo peor es que «se está expulsando talento».

«Allá donde se han aplicado esas medidas que pretenden imponer en la Comunidad de Madrid, lo único que han hecho es agravar aún más el problema; véase el caso de Cataluña, los lugares donde se han aplicado las políticas sectarias de vivienda de la izquierda, lo único que han hecho es multiplicar siempre el problema», ha valorado.