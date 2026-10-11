El ‘decreto Maricarmen’ ha reducido el 11% de toda la oferta de alquiler de la Comunidad de Madrid en 10 días

El ya más que conocido decreto Maricarmen, acordado in extremis entre el PSOE y Sumar el pasado 29 de septiembre, ya ha destruido sólo en la Comunidad de Madrid casi el 11% (10,97%) de toda la oferta de alquiler disponible en la región en 10 días.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, el pasado día 1 de octubre —primer día de validez del decreto— en toda la provincia de Madrid constaban 11.800 anuncios de alquiler publicados en Idealista. El día que se redacta esta noticia, las viviendas en alquiler publicadas en la plataforma superan por muy poco las 10.500 viviendas.

Se trata de un descenso de casi 1.300 pisos en una de las mayores zonas tensionadas de España en plena crisis de vivienda. De hecho, llama la atención que, en tan solo 24 horas, los alquileres publicados en la plataforma inmobiliaria han caído de 10.553 observados el viernes 9 de octubre a 10.506 el sábado día 10. Esto supone que 47 propietarios han retirado sus inmuebles del mercado en sólo un día.

Eso sucede a nivel provincia. Sin embargo, en lo que respecta al municipio, el desplome de la oferta no es mucho menor. Según los datos recopilados por este periódico, el primer día de vigencia del real decreto de Vivienda en Madrid había 9.416 viviendas en alquiler publicadas, cuando la norma ya llevaba en el BOE 24 horas.

Actualmente, tan solo 10 días después, hay 8.680 arrendamientos disponibles en toda la ciudad madrileña. Se trata de una pérdida del 7,82% de oportunidades de alquiler en poco más de una semana y a raíz de la puesta en marcha de las normativas sobre vivienda diseñadas por el Ejecutivo.

De nuevo destaca que la sangría no cesa hora tras hora y día a día. En la misma jornada en la que se publicaron, de nuevo, los decretos con pequeñas modificaciones, había 8.873 viviendas en alquiler. El viernes 9 de octubre había 8.737 viviendas y este sábado 10 de octubre ya son 8.680. Son 57 los alquileres que han desaparecido de Idealista en sólo 24 horas y casi 200 los que se han esfumado en tres días en la capital.

La inseguridad jurídica provocada por la nueva norma está abocando a la desaparición paulatina de la oferta de alquiler en las grandes ciudades. Sin embargo, esta medida sólo ha venido a empeorar una situación que se viene dando desde la llegada de Sánchez al Gobierno.

400.000 alquileres menos desde 2018

El número de viviendas en alquiler permanente disponibles en España se ha reducido un 44% entre los años 2018 y 2025, registrando una pérdida de casi 393.000 inmuebles, según un estudio elaborado por Idealista.

En concreto, durante 2025 se contabilizaron 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia en el portal inmobiliario, frente a los 902.664 que estaban disponibles en 2018.

Por comunidades autónomas, Madrid lidera la caída en términos absolutos al perder 137.411 anuncios en siete años, lo que supone un descenso del 54%, pasando de 252.442 anuncios en 2018 a 115.031 en 2025. Le sigue Cataluña, con una reducción del 71% y la pérdida de 124.582 viviendas disponibles, hasta situarse en 2025 en 50.412 anuncios.

A mayor distancia se sitúan Andalucía, con 34.403 anuncios menos; la Comunidad Valenciana, con una contracción de 14.499 inmuebles; y Galicia, que pierde 14.428 viviendas disponibles.

En el extremo opuesto, La Rioja es la única comunidad autónoma donde la oferta de alquiler permanente ha crecido en este periodo, con 282 anuncios más, al pasar de 2.236 a 2.518 viviendas. Por su parte, las autonomías con menores caídas absolutas son Extremadura (-1.313), Navarra (-1.623) y Murcia (-3.503).