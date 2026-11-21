Cuando alguien se queda sin trabajo, una de las primeras cosas que suelen hacerse es comenzar a buscar otro, pero mientras tanto siempre se recurre al cobro del paro, aunque para poder acceder a esta prestación se sabe que debebemos tener cotizado al menos un año. Entonces, ¿qué pasa si sólo se han trabajado unos meses? ¿No se cobra paro? El SEPE es claro al respecto, y si bien no se tiene derecho a la prestación por desempleo, sí que puede conceder una ayuda y cuyo importe puede llegar a los 570 euros.

Una ayuda que se puede cobrar a partir de los tres meses cotizados, aunque se deben cumplir una serie de requisitos para acceder a ella y cuyo nombre es el de subsidio por insuficiencia de cotización, que además ha cambiado bastante con la última reforma de las ayudas por desempleo. Hasta noviembre de 2024, una persona que no tuviera responsabilidades familiares necesitaba haber cotizado al menos seis meses para pedirlo, pero ahora puede hacerlo con solo 90 días. Esto ha abierto la puerta a que más trabajadores puedan acceder a esos 570 euros, aunque no de forma indefinida. Y tampoco todos los trabajadores sin trabajo que la pidan la van a cobrar el mismo tiempo. De hecho, el SEPE establece diferentes periodos de cobro en función de los días cotizados y de las responsabilidades familiares, además de exigir que se cumplan determinados requisitos económicos.

El SEPE concederá un subsidio de 570 euros a todos los trabajadores que hayan cotizado 3 meses

Para poder cobrar el paro se tienen que haber cotizado un mínimo de 360 días durante los últimos seis años. Por tanto, una persona que haya trabajado únicamente unos meses no podrá solicitarla, aunque haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad. Sin embargo, para este tipo de situaciones, existe el llamado subsidio por insuficiencia de cotización, que permite acceder a una ayuda económica sin necesidad de haber completado ese año de trabajo.

Un subsidio que no es nuevo, pero sí que es cierto que hace un par de años sufrió una reforma de modo que los trabajadores que no tuvieran responsabilidades familiares podían tener acceso a él con sólo 90 días cotizados, y no los 180 que se pedían anteriormente. Eso sí, para cobrar los 570 euros, se tiene que estar en situación legal de desempleo, no tener derecho al paro y cumplir los requisitos económicos establecidos. También hay que estar inscrito como demandante de empleo y suscribir el acuerdo de actividad. Por ello, quienes decidan abandonar voluntariamente su puesto de trabajo no podrán solicitar directamente esta ayuda por el simple hecho de haber cotizado tres meses.

Cuánto dura el subsidio de 570 euros según los meses trabajados

A pesar de que esa cantidad de 570 euros es la misma para todo aquel que tiene acceso a este subsidio, es importante tener en cuenta que dependiendo de los meses que hayamos cotizado, vamos a poder cobrarlo más o menos tiempo. Para hacernos una idea, podemos hacer un resumen de lo que cobraría una persona sin cargas familiares a partir de lo que tenga cotizado:

90 días cotizados : tres meses de subsidio.

: tres meses de subsidio. 120 días cotizados: cuatro meses.

cuatro meses. 150 días cotizados : cinco meses.

: cinco meses. 180 días cotizados: seis meses.

La situación es distinta cuando sí que se tinen responsabilidades familiares. En estos casos, si se han cotizado al menos 180 días, la duración máxima puede ampliarse hasta los 21 meses. De todas maneras, la ayuda se reconoce por periodos trimestrales, de manera que el beneficiario tiene que pedir las correspondientes prórrogas para seguir cobrándola.

Por otro lado tal y como pasa con el paro, la cantidad de los 570 no se mantiene como tal durante todo el periodo de cobro. De este modo, los primeros 180 días se cobra el 95% del IPREM, equivalente a 570 euros mensuales, pero a partir del día 181, la cantidad baja a 540 euros y, desde el día 361, se reduce a 480 euros. Por tanto, los desempleados que tengan reconocida una ayuda de mayor duración verán cómo disminuyen sus ingresos conforme pasen los meses.

Qué requisitos se deben cumplir para solicitar el subsidio por insuficiencia de cotización

Haber trabajado tres meses es el primer requisito que exige el SEPE, pero no el único ya que también se tiene en cuenta la situación económica del solicitante. En 2026, el límite de rentas propias para acceder por esta vía está fijado en 915,75 euros mensuales, cantidad que equivale al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de quienes acrediten responsabilidades familiares, se valoran los ingresos de la unidad familiar y se calcula la media correspondiente a sus integrantes.

Para presentar la solicitud se puede hacer a través de la sede electrónica del SEPE o presencialmente, solicitando cita previa. El plazo general es de seis meses desde la situación legal de desempleo, aunque es mejor tramitarla cuanto antes para evitar perder días de ayuda. Por último, se debe tener en cuenta un detalle que merece especial atención y es que las cotizaciones utilizadas para conseguir este subsidio no se pueden aprovechar posteriormente para solicitar el paro. Por eso, antes de presentar la solicitud, conviene revisar la vida laboral y comprobar cuántos días se tienen acumulados. De esta manera, quienes se hayan quedado sin empleo después de trabajar unos meses podrán conocer qué prestación les corresponde y evitar perder una ayuda a la que podrían tener derecho.