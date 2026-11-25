El PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han impedido que el Parlamento de Andalucía emita este miércoles una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa, promovida por el Partido Popular, necesitaba la unanimidad de todos los grupos parlamentarios y, según han denunciado los populares, contaba con el respaldo de Vox, que por primera vez estaba dispuesto a apoyar un pronunciamiento de estas características en la Cámara autonómica.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha criticado la negativa de las tres formaciones de izquierdas durante una rueda de prensa, en la que ha lamentado que «no haya sido posible alcanzar un acuerdo para sacar adelante el documento». La propuesta había sido trasladada previamente al resto de partidos con la intención de conseguir una posición conjunta en una jornada dedicada a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Martín ha explicado que el Partido Popular decidió presentar exactamente el mismo texto que había aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Según ha defendido, los populares optaron por una declaración que ya contaba con el aval del Ejecutivo autonómico y que consideraban «adecuada para conseguir el respaldo de todas las formaciones políticas».

Sin embargo, los grupos de la izquierda plantearon una serie de modificaciones e inclusiones al documento que, finalmente, impidieron alcanzar la unanimidad necesaria. El portavoz popular ha lamentado que las discrepancias hayan terminado dejando al Parlamento sin un pronunciamiento institucional conjunto.

El respaldo de Vox

Uno de los aspectos que ha destacado Toni Martín ha sido precisamente la postura de Vox. El grupo parlamentario había trasladado su conformidad con la propuesta del Partido Popular y estaba dispuesto a respaldarla. «Por primera vez, iba a respaldar una declaración institucional sobre este asunto», ha señalado el dirigente popular, que ha considerado importante que todos los partidos pudieran alcanzar un acuerdo al margen de sus diferencias políticas.

El portavoz del Partido Popular también ha arremetido contra PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía por no acudir al acto institucional organizado por la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, durante la mañana de este miércoles.

Martín ha calificado de «impresentable» y «vergonzosa» la ausencia de los representantes de las tres formaciones y ha asegurado que es la primera vez que ningún grupo de la oposición asiste a este acto en casi 50 años de democracia. «No asistir por primera vez en casi 50 años de democracia a un acto institucional sobre un tema como este porque el Gobierno de Andalucía no es el que ellos quieren», ha reprochado.

El dirigente popular ha relacionado ambas decisiones con la proximidad de las elecciones del próximo domingo y ha acusado a la izquierda andaluza de anteponer sus intereses electorales a la jornada institucional. «Lo que a ellos les importa no es la violencia contra la mujer ni erradicarla, sino que el domingo hay elecciones», ha afirmado.