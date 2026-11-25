Elena Dabrio, dueña de la farmacia de Pinar del Rey, es una de las tantas personas que sufren hoy las consecuencias de la inmigración ilegal. Su negocio se encuentra a escasos minutos del centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza.

En la entrevista, destaca el «rechazo» y el «miedo» que los menas les producen a los vecinos, así como las buenas condiciones de vida en las que se encuentran. La propietaria, visiblemente afectada, relata el comportamiento habitual de los jóvenes cuando están en la calle: «Otean con ojos de cazadores, no con ojos de gacelas».

La inseguridad generada en la zona por la existencia de este lugar de acogida perjudica especialmente a su local. De hecho, los inmigrantes han destrozado la farmacia en varias ocasiones: «Nos han entrado cuatro veces y cuando esto sucede nos puede estar costando entre 400 y 500 euros para que ellos encima se lleven más dinero», declara la trabajadora.

Elena también resalta los patrones similares que siguen los menores: «Suelen ir grupos de 4 o 5 chicos, nunca chicas, y son casi todos marroquíes, de entre 15 a 18 años y con mejores móviles que el mío». Con pulso tembloroso y la mirada perdida, cuenta cómo tuvieron que echarla del seguro porque los conflictos con ellos no cesaban: «Espero que no entren más veces».

El día a día

La farmacia, vigente desde 1995, se encuentra en plena Gran Vía de Hortaleza, un área privilegiada dentro del distrito para recibir clientes y darse a conocer. Además de la ventaja de la ubicación, el local cuenta con un amplio espacio interno y con un segundo piso en el que la mujer guarda sus pertenencias y objetos de valor. El pequeño Hernán, su hijo, acompaña de vez en cuando a su madre mientras ella vende sus productos desde hace más de una década. La farmacia se caracteriza por su gran luminosidad, además de ser un sitio verdaderamente acogedor y familiar.

Pero esa esencia y clasicismo de la farmacia lo está deteriorando, no solo el paso del tiempo, sino la violencia de los menas. Elena reconoce que «los vecinos están hasta los mismísimos» y que «todos piensan igual». Es más, según ella, «cuando se acercan hay sensación de inseguridad» y «a la gente le incomoda y tienen miedo». No obstante, esperanzada y en busca de consuelo, la dueña quiere creer que solamente ve «a los ociosos» y espera «que puedan ser luego futuros ciudadanos útiles».

Uno de los puntos en los que Elena hace más hincapié es en las comodidades bajo las que están los jóvenes inmigrantes. No solo es, tal y como dice la mujer, que posean buenos teléfonos, sino que afirma que «viven con lujos, en un chalet y sin preocupaciones de ningún tipo». Es más, la propietaria del negocio duda de sus supuestas condiciones de precariedad de las que algunos medios informan: «No sé si nuestros chicos tienen tantas oportunidades como ellos».

Estas escenas se entremezclan con terribles capítulos sucedidos hace tiempo: «Conozco la violación que hubo a una chica bastante menor de uno de los edificios de encima de la farmacia», narra con la voz quebrada. Ella pone de manifiesto también la dificultad que supone «sentir estar en otro país al ir por la calle», ya que escucha «solo árabe y africano, y gritos entre grupos».

El hartazgo policial ante la incertidumbre

Otro aspecto clave para comprender la realidad con la que conviven trabajadores y vecinos de Hortaleza a diario es conocer las trabas que hay sobre la Policía Nacional. Muy cercana a la botica está la comisaría de Hortaleza.

Y, aunque «enseguida hacen redadas», Elena confiesa que las autoridades, al igual que los residentes, están cansados por la compleja tesitura en la que se encuentran : «Los detienen, pero luego los tienen que soltar porque son menores». La propietaria admite que «los policías están amargados» y dice que si su hijo delinquiera, ella «estaba pagando una multa y la reparación de la puerta de la farmacia».

Acerca de la manera de obrar por parte de los menores, ella asegura que «rompen uno de los cristales o fuerzan el cierre de entrada y te arrancan todo». La gerente informa que no solo los ha visto en su farmacia, sino que sabe que son ellos los autores de los hechos porque «han dejado huellas y rastros de sangre».

Elena concluye que ha mejorado sus dispositivos de vigilancia y de seguridad, pero el temor persiste: «Sigo teniendo sistemas de alarma, cámaras que graban, he tenido que forzar el cierre de la farmacia… Dentro de poco tendré que poner escorpiones volando».