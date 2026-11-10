El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido la necesidad de entregar 1,3 millones de euros en subvenciones para «reforzar la protección de mujeres víctimas de violencia en Ceuta» ante el «contexto de la crisis humanitaria actual». Las beneficiarias serán las organizaciones con las que suele trabajar la administración socialista. Y es que, desde que tuvo lugar la entrada masiva de 80.000 inmigrantes ilegales entre el 30 y el 31 de julio, se ha producido un incremento del 75% de las agresiones sexuales denunciadas.

El Consejo de Ministros de este martes aprobó estas ayudas, concedidas directamente a las diferentes organizaciones, y reconoció que se trataba de una subvención «con carácter excepcional». La cifra de más de un millón de euros saldrá del Ministerio de Igualdad y se destinará «a la protección y la asistencia a víctimas», con «especial atención a la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual».

El Gobierno detalla que se beneficiarán de estas ayudas las entidades que llevan trabajando en la zona «desde el inicio de la crisis humanitaria» y se distribuyen del siguiente modo.

Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto (418.758,06 euros). Según detalla el Gobierno en su documento con los acuerdos del Consejo de Ministros, esta entidad se encargará de «actuaciones de identificación, detección, atención psicológica y psicosocial especializada y puesta en marcha de recursos habitacionales de emergencia a las mujeres, adolescentes y niñas llegadas». La subvención también sufragará la puesta en marcha de una unidad multidisciplinar con psicólogos, trabajadores sociales y mediadores interculturales. Su objetivo será «garantizar una respuesta integral y coordinada ante los casos identificados de situaciones de especial vulnerabilidad».

(418.758,06 euros). Según detalla el Gobierno en su documento con los acuerdos del Consejo de Ministros, esta entidad se encargará de «actuaciones de identificación, detección, atención psicológica y psicosocial especializada y puesta en marcha de recursos habitacionales de emergencia a las mujeres, adolescentes y niñas llegadas». La subvención también sufragará la puesta en marcha de una unidad multidisciplinar con psicólogos, trabajadores sociales y mediadores interculturales. Su objetivo será «garantizar una respuesta integral y coordinada ante los casos identificados de situaciones de especial vulnerabilidad». Cruz Roja Española (209.018,49 euros). Esta organización utilizará el dinero público para «actuaciones de prevención y detección temprana de situaciones de violencia sexual, explotación sexual y trata de mujeres, adolescentes y niñas». Y se encargará de su «acompañamiento y atención integral».

Española (209.018,49 euros). Esta organización utilizará el dinero público para «actuaciones de prevención y detección temprana de situaciones de violencia sexual, explotación sexual y trata de mujeres, adolescentes y niñas». Y se encargará de su «acompañamiento y atención integral». Fundación Cruz Blanca (45.838,24 euros). En su caso, se dedicará a la «detección de situaciones de vulnerabilidad que afecten a mujeres, adolescentes y niñas».

(45.838,24 euros). En su caso, se dedicará a la «detección de situaciones de vulnerabilidad que afecten a mujeres, adolescentes y niñas». Médicos del Mundo (185.234,14 euros). Por su parte, este ente pondrá el foco en la atención psicológica y psicosocial especializada de las mujeres víctimas de violencia.

(185.234,14 euros). Por su parte, este ente pondrá el foco en la atención psicológica y psicosocial especializada de las mujeres víctimas de violencia. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (486.735,90 euros). Por último, esta entidad detectará las «necesidades de protección internacional por motivos de género», y se encargará de las acciones de «acompañamiento integral, intervención y derivación a recursos especializados, gestión de recursos intermedios de primera acogida».

Denuncias de agresiones sexuales

Las cifras del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska acreditan el alarmante aumento de los casos de agresión sexual desde la invasión de finales de julio. La tasa de criminalidad en Ceuta refleja un aumento del 75% en delitos sexuales desde la avalancha migratoria. Interior documenta 20 casos desde enero hasta junio y la Fiscalía confirma ya 35 denuncias por agresión sexual desde la oleada de inmigrantes de finales de julio hasta finales de septiembre.

Precisamente, el propio Gobierno firmó un convenio con una empresa publicitaria para una campaña con el objetivo de «concienciar a la ciudadanía de Ceuta» respecto a la violencia machista.

El propio Ministerio de Igualdad, promotor de aquel acuerdo, se arrogó la competencia de impulsar «la prevención de las violencias sexuales, la garantía de los derechos de todas las víctimas de estas violencias y la remoción de los obstáculos añadidos que factores de discriminación interseccional puedan entrañar».