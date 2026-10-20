Sánchez visita la zona del temporal entre insultos pese al perímetro de seguridad para evitar un Paiporta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido por la puerta de atrás del Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) tras su visita a una de las zonas inundadas por la DANA Adam. El jefe del Ejecutivo ha pronunciado su discurso, junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y se ha marchado a continuación por la salida con un dispositivo de seguridad reforzado para evitar problemas con los ciudadanos que le esperaban fuera y que le han increpado a la entrada.

Sánchez ha sido recibido en el Puesto de Mando de Oliva con gritos de «¡perro!» o «¡hijo de puta!», mientras que otros pedían su entrada «en prisión». Los ciudadanos han castigado al presidente del Gobierno a la entrada, algo que ha llevado a tomar la decisión de reforzar el perímetro de seguridad y así evitar un episodio como el vivido en Paiporta (Valencia), tras la DANA de octubre de 2024.

A su llegada al Puesto de Mando de Oliva, Sánchez ha saludado a los trabajadores y, ya dentro de las instalaciones, ha hablado ante los medios de comunicación después de la intervención de Pérez Llorca. Después del episodio de la entrada, donde varias decenas de ciudadanos le han increpado, el presidente del Gobierno ha lamentado los fallecidos «en situación de emergencia climática» y se ha mostrado dispuesto a tomar medidas para paliar las consecuencias de la DANA Adam.

El líder del PSOE ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada tras el paso de la DANA: «El Gobierno va a estar. Vamos a poner recursos para que se recupere cuanto antes la normalidad», ha asegurado Sánchez, quien ha estado acompañado en el acto por Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, Pedro Sánchez ha defendido que «se ha dado una buena respuesta, coordinada por parte de todas las administraciones». Por último, el jefe del Ejecutivo ha pedido incorporar la «variable climática» a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia y así «no hacer como si el elefante en la habitación no existiera». Para ello, ha pedido, de nuevo, «un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática».