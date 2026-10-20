Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que no concurrirá en la lista de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo de 2027.

Según ha comunicado la propia ministra, ha tomado la decisión de renunciar a Frente Amplio tras una «profunda reflexión» al anteponer «el bien común al interés personal».

El cabeza de lista de la confluencia electoral por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, mientras García defiende que el puesto de la número dos sea para la diputada nacional Tesh Sidi, «uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista», según ha dicho.

En plenas negociaciones para la configuración del Frente Amplio, Más Madrid propuso a Emilio Delgado para encabezar la lista por Madrid al Congreso, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García. En la propuesta del partido regional también aparecieron otros nombres como el de la propia Tesh Sidi o el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. Por Barcelona, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha contrapuesto este lunes el «abandono masivo» que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez al proyecto de «reconstrucción nacional» que defiende el Partido Popular, al considerar que España se encuentra ante una disyuntiva de cara a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

«Hay que elegir entre los recortes y el abandono masivo de Sánchez o la reconstrucción nacional de nuestro país. Esa es la coyuntura a la que nos enfrentamos», ha afirmado Muñoz durante un acto público celebrado en el Hotel AC Guadalajara, ante un salón abarrotado de militantes y simpatizantes del PP, en el que también han participado el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y el presidente provincial de la formación, Lucas Castillo, entre otros cargos del partido.

Durante su intervención, la portavoz parlamentaria ha acusado al PSOE de desarrollar una «campaña del miedo» al advertir de los posibles recortes que, a su juicio, supondría un Gobierno del PP. Frente a este discurso, ha sostenido que «los recortes masivos han llegado con Pedro Sánchez y se acabarán con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa».