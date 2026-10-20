Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que no concurrirá en la lista de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo de 2027.
Según ha comunicado la propia ministra, ha tomado la decisión de renunciar a Frente Amplio tras una «profunda reflexión» al anteponer «el bien común al interés personal».
El cabeza de lista de la confluencia electoral por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, mientras García defiende que el puesto de la número dos sea para la diputada nacional Tesh Sidi, «uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista», según ha dicho.
En plenas negociaciones para la configuración del Frente Amplio, Más Madrid propuso a Emilio Delgado para encabezar la lista por Madrid al Congreso, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García. En la propuesta del partido regional también aparecieron otros nombres como el de la propia Tesh Sidi o el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. Por Barcelona, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau.
Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha contrapuesto este lunes el «abandono masivo» que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez al proyecto de «reconstrucción nacional» que defiende el Partido Popular, al considerar que España se encuentra ante una disyuntiva de cara a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.
«Hay que elegir entre los recortes y el abandono masivo de Sánchez o la reconstrucción nacional de nuestro país. Esa es la coyuntura a la que nos enfrentamos», ha afirmado Muñoz durante un acto público celebrado en el Hotel AC Guadalajara, ante un salón abarrotado de militantes y simpatizantes del PP, en el que también han participado el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y el presidente provincial de la formación, Lucas Castillo, entre otros cargos del partido.
Durante su intervención, la portavoz parlamentaria ha acusado al PSOE de desarrollar una «campaña del miedo» al advertir de los posibles recortes que, a su juicio, supondría un Gobierno del PP. Frente a este discurso, ha sostenido que «los recortes masivos han llegado con Pedro Sánchez y se acabarán con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa».
Feijóo en ‘Herrera’ sobre un pacto en el Senado: «Si Vox ha dicho que estará a la altura, garantizo que el PP lo estará»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes durante su aparición en Herrera que el PP garantiza que estará «a la altura» si se da un pacto con Vox en el Senado.
La diputada de Más Madrid Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio en Madrid
La diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio a las elecciones del 29-N por la circunscripción de Madrid, según han fuentes del espacio.
De esta forma acompañará a su compañero de formación y cabeza de lista de la candidatura por la capital, Emilio Delgado, una vez que la titular de Sanidad Mónica García, que llegó a sonar en las quinielas como aspirante a la Moncloa de la nueva coalición, renuncia a concurrir en las listas a los comicios generales.
Más Madrid hace tiempo acordó que Delgado, Sidi y el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño iban a ser referentes electorales del partido madrileño para estas elecciones.
Por su parte, Mónica García también fue proclamada candidata a las elecciones de 2027 en la Comunidad de Madrid tras llegar a un acuerdo precisamente con el sector que encabeza Emilio Delgado.
Renuncian los candidatos que ocupaban los puestos 2 y 3 en la lista del PSOE al Congreso por Palencia
Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado esta tarde a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, en la que habían sido designados en los puestos 2 y 3.
El Partido Socialista de Palencia ha explicado a través de un comunicado que ambos han adoptado esta postura tras la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, que «choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista».
En este sentido, han insistido en que el listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada, Mª Luz Martínez Seijo.
Este hecho ha provocado el malestar de los socialistas propuestos inicialmente, por lo que su decisión «quiere poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que con su voto optó por otro nombre al que figurará finalmente».
Mónica García renuncia a incorporarse a la lista de Frente Amplio para centrarse en las elecciones autonómicas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que no concurrirá en la lista de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo de 2027.
Según ha comunicado la propia ministra, ha tomado la decisión de renunciar a Frente Amplio tras una «profunda reflexión» al anteponer «el bien común al interés personal».
El cabeza de lista de la confluencia electoral por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, mientras García defiende que el puesto de la número dos sea para la diputada nacional Tesh Sidi, «uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista», según ha dicho.
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Feijóo admite que busca una «fórmula» con Vox en el Senado porque sería «un error facilitar al sanchismo» su control
El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que busca una «fórmula» con Vox en el Senado porque, según ha dicho, sería «un error facilitar al sanchismo» el control en esta Cámara de forma directa o indirecta. Según ha añadido, ya hay una fórmula en este momento tras los pactos de ambas formaciones en varias autonomías y que han permitido a los de Santiago Abascal logren cinco escaños en la Cámara Alta.
«Ellos saben hasta dónde podemos llegar. Ellos saben que tenemos sentido de Estado. Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula» ha dicho.
Feijóo ha señalado que Vox tiene «cinco senadores» en este momento que «son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos». «Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox», ha apostillado.