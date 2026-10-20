El Gobierno vendió por 400.000 euros más que el de Iván Redondo un piso 52 metros más pequeño en el mismo edificio

La Seguridad Social, que gestiona el Gobierno de España, ha adjudicado en subasta pública un piso 52 metros cuadrados más pequeño que el vendido a Iván Redondo en el mismo bloque y en fechas muy similares por 1.510.000 euros. Se trata de un ático del polémico edificio en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid. Este inmueble subastado tiene 95 metros cuadrados. En el mismo edificio, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha comprado un piso de 147 metros cuadrados por 1.120.921 euros, sin subasta y por adjudicación directa.

Las cifras proceden de una resolución oficial de la Seguridad Social que desvela OKDIARIO y de la nota simple del Registro de la Propiedad número 1 de Madrid.

El ático se ha pagado, tras subasta en mercado y en base a los metros catastrales, a unos 15.894 euros por metro cuadrado. Redondo ha abonado alrededor de 7.625 euros. Su vivienda es casi un 48% más grande y le ha costado casi 400.000 euros menos.

La subasta se celebró el 5 de marzo de 2026, según la relación de la Tesorería. El ático partía de un tipo de licitación de 920.009 euros y se ha adjudicado un 64% por encima (1.510.000 euros).

Si el piso de Iván Redondo hubiera salido a subasta, las fuentes expertas sitúan que la subasta hubiera llegado a más de 2 millones. De hecho, aplicando el precio del metro cuadrado del piso que salió a subasta en el edificio, resulta un precio mucho menos ventajoso para Redondo y su mujer.

La convocatoria se publicó en el BOE del 25 de noviembre de 2025. La resolución, firmada por el director provincial de la Tesorería en Madrid, Rodrigo Francisco Mares Ramírez –hoy ligado al caso Plus Ultra–, empezaba así: «Acordada su enajenación, se convoca subasta pública mediante procedimiento abierto». Las ofertas en sobre cerrado podían presentarse tras depositar una garantía de 46.000,45 euros, el 5% del tipo.

El ático tiene 109 metros cuadrados catastrales. El Catastro le atribuye tres habitaciones, un baño y ascensor en un edificio construido en 1940. Su certificado energético le otorga una calificación E.

El piso de Iván Redondo

La nota simple identifica la vivienda de Redondo como una finca privilegiada con fachada a la exclusiva calle Diego de León, con muchas horas de sol.

Los vecinos, a consultas de OKDIARIO, confirman que sabían de la compraventa y sospechan que Redondo se aprovechó de su posición en el Gobierno. «Ha sido un chanchullo, ellos me caen muy bien, son muy simpáticos y educados, pero creo que se lo han llevado de aquella manera», comenta un vecino.

Redondo y su mujer figuran como titulares del «50% de Pleno dominio, adquirido por título de compra con carácter Privativo». La escritura se firmó el 16 de septiembre de 2025 ante un notario madrileño y se inscribió el 7 de octubre. La compra se ha financiado con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años, que vence el 30 de septiembre de 2055.

Redondo no ha necesitado pujar. Ha ejercido su derecho de adquisición preferente como inquilino, reconocido por la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Según la Tesorería, el precio de estas ventas se fija «sobre la base de la correspondiente tasación pericial».

En la relación de adjudicaciones directas que ha facilitado la Tesorería, la de Redondo es la única operación de 2025 en el edificio. La última adjudicación directa fue en 2016, hace 10 años, y fue «tras una subasta desierta». Adjudicaciones directas sin subasta únicamente constan las que se hicieron en 2005.

La Seguridad Social ha denegado identificar a los compradores. Alega que en la ponderación «debe prevalecer el interés individual y los derechos fundamentales» de intimidad y protección de datos. En las adjudicaciones directas, añade, la concurrencia está limitada «únicamente a la persona a la que la ley le reconoce este derecho». El Registro de la Propiedad, sin embargo, sí recoge los nombres de los titulares.

El edificio entró en el patrimonio de la Seguridad Social el 29 de mayo de 1946. Lo compró la Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, después el Instituto Social de la Marina. La división horizontal se hizo el 31 de enero de 1986. Con una ley de 1996, la propiedad pasó a la Tesorería.

Desde 2005, la TGSS ha vendido 38 inmuebles por adjudicación directa –todos menos tres en 2005–, «la mayoría en favor de sus inquilinos». De las tres posteriores a 2005 sólo la de Redondo se hizo sin una subasta desierta previa.

Otros 18 pisos se han vendido en subastas celebradas en 2005, entre 2012 y 2016, y en 2021, 2022 y 2026. Hoy el Estado conserva en el bloque cinco pisos y cuatro trasteros.

La evolución de los precios muestra el cambio. En 2005, los pisos con trastero se vendieron a sus inquilinos por entre 292.346 y 336.991 euros. En la primera oleada de ventas, ese año, el piso de Redondo no se vendió.

Redondo dejó la jefatura del gabinete de Pedro Sánchez en julio de 2021. Desde entonces ha creado Opina 360 SL, Redondo y Asociados y Grupo Redondo Global SL, todas domiciliadas en Diego de León.

OKDIARIO se ha puesto en contacto reiteradas veces con Redondo desde julio por correo electrónico y por teléfono, y ha declinado hacer comentarios.

En Diego de León, dos pisos están separados por unos pocos escalones. En euros, esa distancia se ha medido en 389.079: la diferencia entre comprar por la puerta del inquilino y comprar en subasta, frente a cualquiera que quiera pujar.