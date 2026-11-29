La televisión de nuestro país prepara una programación especial para las elecciones generales del 29 de noviembre. RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco y Cuatro han organizado un amplio despliegue informativo para seguir la jornada electoral y así, ir conociendo los resultados y analizando el nuevo escenario político que salga de las urnas.

Los espectadores podrán seguir en directo el desarrollo de las votaciones, los datos de participación, el escrutinio y las reacciones de los principales partidos políticos a través de los espacios especiales de cada cadena.

RTVE apuesta por ‘La gran decisión’

RTVE ofrecerá una cobertura especial durante toda la jornada electoral. Desde primera hora, La 1 y el Canal 24 Horas conectarán con los colegios electorales de todo el país para informar sobre los avances de participación y el desarrollo de las votaciones.

Ademas, la noche electoral tendrá como protagonistas a La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional y RTVE Play, con un programa especial llamado La gran decisión, presentado por Pepa Bueno y Alejandra Herranz desde Prado del Rey. El programa comenzará a las 19:30 horas y contará con sondeos al cierre de las urnas, conexiones en directo, análisis político y las valoraciones de los representantes de las distintas formaciones.

Antena 3 y laSexta también modifican su programación

Atresmedia también modifica su tradicional parrilla para volcarse con este 29-N. Antena 3 ofrecerá información durante el día con sus servicios informativos y a partir de las 19:30 horas Vicente Vallés se pondrá al frente del especial electoral, al igual que realizó con el Debate a 4 del pasado jueves, para seguir los resultados y las posibles mayorías parlamentarias.

En el caso de laSexta, volverá a apostar por el análisis político y la información en directo. La cadena contará con sus habituales espacios informativos y con Antonio García Ferreras al frente de un especial de Al Rojo Vivo desde las 18:20 horas, bajo el título Objetivo Moncloa. El programa contará con politólogos, periodistas y analistas que irán interpretando los datos del escrutinio.

Telecinco y Cuatro seguirán minuto a minuto los resultados

Mediaset tampoco se ha querido quedar atrás en esta jornada electoral y se suma a la cobertura de la jornada con el especial 29-N: España decide. Por eso, Telecinco y Cuatro ofrecerán la última hora de lo que vaya ocurriendo a partir de las 19:30 horas.

Con Carlos Franganillo y Diego Losada al frente, realizarán un seguimiento continuo de los resultados mediante conexiones y análisis en directo para interpretar la evolución del escrutinio.

A partir de las 22:30 horas, Telecinco dará paso a su programación habitual y será Cuatro la encargada de mantener en solitario la cobertura electoral hasta el final del escrutinio. Aunque el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, ha sido uno de los espacios protagonistas de la cobertura previa de la campaña —especialmente con su edición dedicada al debate electoral—, en esta ocasión no emitirá un programa especial.

Una noche decisiva para la televisión española

La programación televisiva para el 29-N permitirá seguir una de las citas políticas más importantes y esperadas del año. Los resultados provisionales comenzarán a difundirse a partir de las 21:00 horas, cuando cierren los colegios electorales de Canarias.

De esta forma, las principales cadenas televisivas competirán por ofrecer la información más completa, primeras reacciones y análisis en una noche donde la actualidad política se hace con la televisión del país.