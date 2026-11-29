La campaña de las elecciones generales de 2026 no sólo se ha vivido en mítines, entrevistas y debates. Las redes sociales como TikTok, Instagram y X se han convertido en otro escenario de la carrera electoral, donde los lapsus, las respuestas de los candidatos y hasta sus gestos se han transformado en memes en cuestión de minutos. A pocas horas de que los españoles acudan a las urnas este domingo 29 de noviembre, las redes sociales ya han recopilado un buen repertorio de bromas protagonizadas por Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Santiago Abascal y Ada Colau.

El «Anotop At» de Feijóo se convierte en un fenómeno viral

Uno de los memes más reconocibles de la campaña tiene como protagonista a Alberto Núñez Feijóo. Su origen se remonta al 26 de noviembre de 2025, cuando el líder del PP sufrió un lapsus durante una intervención en el Congreso de los Diputados. Al intentar decir «Anatomía de un farsante», terminó pronunciando «Anotop At», una expresión que volvió a circular con fuerza en las redes durante la campaña electoral.

La broma ha adquirido una dimensión inesperada gracias a la inteligencia artificial. Los usuarios han recreado a Feijóo como si fuera el cantante urbano Anuel AA, un futbolista o incluso una estrella de la NBA. El Partido Popular y Nuevas Generaciones también han aprovechado el fenómeno para promocionar al candidato en sus perfiles digitales, llegando a utilizar una imagen suya inspirada en el mítico jugador de baloncesto Kobe Bryant.

«Yo sí te voy a votar»: la canción viral de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez también tiene su propia banda sonora electoral. La canción «Yo sí te voy a votar» nació después de que Ester Muñoz, portavoz del PP, afirmase durante un acto celebrado en Salamanca que nadie votaría al presidente del Gobierno. Un cocinero valenciano llamado Adrián decidió responder a esa frase escribiendo una letra y utilizando una herramienta de inteligencia artificial para crear la música.

El resultado se convirtió en un fenómeno viral con millones de visualizaciones. Dirigentes socialistas como Óscar Puente, Pilar Bernabé y Diana Morant se sumaron a la tendencia, al igual que el presentador Jorge Javier Vázquez. El propio Sánchez terminó reivindicando la canción durante un acto electoral y agradeció irónicamente a Muñoz haber inspirado el tema.

El «Braveheart de Temu» de Gabriel Rufián

El debate a ocho organizado por RTVE el 23 de noviembre dejó uno de los momentos más comentados de toda la campaña. Durante un intercambio de reproches con Gabriel Rufián, la portavoz del PP, Ester Muñoz, llamó al dirigente de ERC «Braveheart de Temu». La expresión llegó después de que el político catalán le dijera que haría todo lo posible para que no llegase a ser ministra.

La frase se extendió rápidamente por X y otras plataformas, donde los usuarios compartieron montajes y referencias a la película protagonizada por Mel Gibson. El propio enfrentamiento entre ambos políticos se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del debate.

Rufián en esta campaña es el Braveheart del Temu. Alguien tenía que decírselo. #DebateA8RTVE https://t.co/vnjzQoMhtq — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2026

Los memes del debate a cuatro: «amiga, date cuenta»

El último debate entre los principales candidatos también dejó numerosas bromas. Feijóo protagonizó uno de los momentos más comentados al utilizar la expresión «amiga, date cuenta» mientras criticaba a Pedro Sánchez por sus declaraciones sobre la vivienda. La frase fue recibida con sorpresa por los usuarios, que llenaron las redes de comentarios y montajes sobre el intento del líder popular de acercarse al lenguaje de los más jóvenes.

También se hicieron virales las referencias de Santiago Abascal a Los juegos del hambre y las bromas sobre la respuesta de Feijóo a Ada Colau. Cuando la candidata del Frente Amplio le preguntó cómo pensaba construir un millón de viviendas, el dirigente popular respondió que haría «lo contrario» a lo que ella había hecho en Barcelona, sin concretar demasiado su propuesta. Algunos usuarios compararon su expresión con la de personajes de ficción y con la de Paquita Salas.