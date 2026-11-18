Jorge Javier Vázquez ha vuelto a utilizar sus redes sociales para mostrar públicamente su afinidad a Pedro Sánchez. El presentador se ha sumado a uno de los fenómenos virales de los últimos días en Instagram y TikTok, una tendencia que reivindica el voto al presidente del Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ha hecho con un vídeo en el que aparece prácticamente desnudo, con unas gafas de sol y bailando al ritmo de la canción que se ha convertido en la banda sonora de esta campaña.

El comunicador ha compartido la grabación en su perfil de Instagram, donde aparece sin camiseta y en el jardín de su casa, siguiendo el ritmo de un tema que comienza con una frase pronunciada por Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso: «¡No te va a votar nadie, Pedro Sánchez!». Sin embargo, el mensaje da un giro inmediatamente después, cuando la canción responde: «Yo sí, yo sí te voy a votar. Pedro Sánchez, lo vamos a demostrar este 29 de noviembre».

La publicación de Jorge Javier no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores y acumula miles de interacciones, con comentarios como «¡Vamos todos con nuestro grande presidente!» o «¡Grande tú y grande Pedro Sánchez, yo también le voy a votar!». El presentador se ha convertido así en uno de los rostros conocidos que han decidido sumarse a este fenómeno, que ha trascendido el ámbito de las redes sociales y ha llegado incluso a dirigentes socialistas y al propio jefe del Ejecutivo.

La participación del presentador en esta tendencia no resulta especialmente sorprendente, puesto que Jorge Javier Vázquez ha manifestado en numerosas ocasiones su cercanía política con Pedro Sánchez y su respaldo al PSOE. El comunicador ya participó en abril de 2021 en un acto de campaña de los socialistas durante las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.

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¿Cómo nació este trend?

El origen de esta tendencia se encuentra en una intervención de Ester Muñoz, que aseguró que Pedro Sánchez no recibiría el respaldo de los ciudadanos en las próximas elecciones. Sus palabras terminaron convirtiéndose en el punto de partida de una canción que ha dado la vuelta a las redes sociales y que utiliza precisamente esa declaración para construir un mensaje de apoyo al líder socialista.

Detrás de la composición se encuentra Adrián, un cocinero valenciano de 42 años que decidió responder por iniciativa propia a las palabras de la portavoz popular.

El autor recurrió a herramientas de inteligencia artificial para transformar su idea en una composición musical. De hecho, llegó a elaborar cerca de una veintena de versiones antes de encontrar el resultado que buscaba. Lo que comenzó como una iniciativa personal terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, con millones de reproducciones y numerosas versiones protagonizadas por usuarios de distintas edades.

Otros dirigentes socialistas se suman al ‘trend’

La repercusión de la canción ha terminado llegando a las filas socialistas. Distintos representantes políticos y figuras públicas han compartido contenidos relacionados con esta tendencia, entre ellos el ex ministro de Transportes Óscar Puente y la ex delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

El propio Pedro Sánchez también ha reaccionado a la popularidad de la composición y ha aprovechado la ocasión para incorporarla al relato de su campaña electoral. «No sé cuál va a ser la canción del verano, pero sí sé cuál es la canción de esta campaña: ‘Yo sí te voy a votar’», comentó el presidente del Gobierno, en una referencia directa al tema que ha surgido a raíz de las palabras de Ester Muñoz.