Vivir en una casa propia y tener a quién encargar una reserva, una cena privada o una sesión de entrenamiento. Esa es la fórmula que llegará a un edificio histórico de la calle Sagasta, frente a la plaza de Alonso Martínez. El proyecto prevé transformar el inmueble en 17 residencias con servicios de hospitalidad y un club privado, donde los vecinos podrán compartir desde una película hasta una copa de vino sin salir de casa.

El edificio ocupa los números 31 y 33 de Sagasta y fue diseñado en 1899 por el arquitecto Luis de Landecho. Su fachada de ladrillo ornamentada, los torreones, los balcones y los miradores conservan la personalidad del Madrid que crecía entre finales del siglo XIX y principios del XX. Ahora, su rehabilitación plantea una nueva forma de habitar esa arquitectura: viviendas privadas acompañadas de espacios para el ocio, el bienestar y la vida social.

«Hoy el verdadero lujo se mide por la calidad del tiempo, la privacidad y la experiencia que ofrece un hogar, más allá de los metros cuadrados», sostiene Roberto Perri, CEO de Impar Capital, la compañía que impulsa Palacio Residencial Sagasta.

Una casa con servicios de hotel

El proyecto se incorpora a The Luxury Collection Residences, marca de Marriott utilizada bajo licencia. Responde al concepto de branded residences: viviendas vinculadas a una firma de hospitalidad que incorporan determinados servicios y estándares de atención. En este caso, el conjunto será exclusivamente residencial, con acceso reservado a los propietarios y sus invitados.

La figura del concierge será una de las piezas de esa organización doméstica. Su cometido abarcará la coordinación de reservas, actividades culturales, experiencias gastronómicas y servicios privados. La oferta contempla también prestaciones a la carta, como catering, transporte con chófer, entrenamiento personal y tratamientos de bienestar.

Son servicios pensados para trasladar a la vivienda parte de las facilidades que se buscan durante una estancia en un hotel, aunque su alcance y condiciones serán relevantes para valorar cómo funcionará esa comodidad en el día a día.

Del cine a la vinoteca, sin salir del edificio

La dimensión social se concentrará en Sagasta Club, que reunirá patios ajardinados, un lobby bar, vinoteca, cinema club, gimnasio y un spa con piscina. El planteamiento permite ampliar la vida doméstica más allá de la puerta de cada vivienda, con espacios compartidos entre un número reducido de propietarios.

La programación anunciada incluirá encuentros relacionados con el arte y la artesanía, propuestas gastronómicas y actividades vinculadas a Madrid, que se desarrollarán progresivamente.

«Queremos recuperar el legado de la vida en las grandes casas palacio de Madrid, incorporando una nueva dimensión de servicio y hospitalidad», explica Perri. Por ahora, la información facilitada no concreta los precios de las viviendas ni la fecha de entrega, dos datos pendientes para completar el retrato de esta nueva dirección residencial de Chamberí.