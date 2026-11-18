A tan solo 11 días de las elecciones generales de nuestro país, Pedro Sánchez se ha convertido en el protagonista inesperado de la prensa rosa tras protagonizar la portada del nuevo número de Lecturas. El líder socialista ha concedido una entrevista muy diferente a todas las que ha realizado hasta ahora, dejando la política a un lado para centrarse, principalmente, en su matrimonio con Begoña Gómez, su relación con sus hijas y en algunos de los detalles más desconocidos de su madre. En resumen, un extenso reportaje en plena campaña electoral donde se ha sincerado sobre todo lo que ha marcado su vida hasta llegar a este momento clave.

«He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas», «Mi madre y yo estudiamos la misma carrera a la vez. Verla esforzarse tanto fue una lección», «No imagino mi vida sin Begoña», son solo algunas de las declaraciones que más han llamado la atención de esta entrevista.

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Por otro lado, la revista ¡Hola! ha llevado a la portada de esta semana a Ana Boyer, quien ha hablado sin tapujos de su nueva vida como madre de cuatro, de los preparativos de la próxima Navidad en familia y del gran equipo que considera que forma con Fernando Verdasco. Además, el medio también ha publicado unas imágenes exclusivas de la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutando de un plan de hermanas en una mañana de domingo.

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Semana ha querido centrar su nuevo número en Belén Esteban y su inminente entrada a Gran Hermano VIP. La apodada como La Patrona ha querido dejar las cosas bien claras antes de entrar al reality de convivencia, asegurando que está muy dolida por las insinuaciones que salen desde el entorno de Jesulín de Ubrique. Pero no solo eso. Y es que, además, la revista también ha publicado en exclusiva unas imágenes de un tenso encuentro que han protagonizado Eva González y Cayetano Rivera tras la ruptura de este último con Tamara Gorro. Asimismo, también han desvelado el plan familiar del que ha disfrutado recientemente Sara Carbonero con su pareja y sus dos hijos.

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Por último, Diez Minutos ha centrado toda su atención de la semana en Rosalía, la artista española que ha hecho historia tras recibir nueve nominaciones a los Grammy. Además, también han compartido con sus lectores el agradable paseo familiar que realizó Lucas González, de Andy y Lucas, tras pasar por el quirófano y poner fin a los problemas de deformación de su nariz.

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También han analizado el delicado estado de salud en el que se encuentra David Serrato, marido de Irene Villa, tras anunciar que ha sido diagnosticado de cáncer.