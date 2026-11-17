Pedro Sánchez ha protagonizado una portada histórica para la revista Lecturas. El presidente del Gobierno, en plena campaña electoral de 29-N, ha concedido una entrevista exclusiva de corte más personal y romántico en la que habla de su vida familiar, sus dos hijas y, sobre todo, de su mujer. «No me imagino mi vida sin Begoña», reza el titular.

Tras invadir programas de entretenimiento y podcasts de varios tipos, ahora la política también asalta la prensa del corazón. En su primera entrevista en exclusiva para la revista Lecturas, Pedro Sánchez ha querido vender una imagen más personal.

«Mi yo de niño estaría orgulloso de que siga creyendo en muchas cosas que aprendí. Que nadie es más que nadie y que merece la pena luchar por aquello en lo que crees», ha explicado el presidente del Gobierno.

Sobre su infancia también dice: «Mis abuelos fueron personas humildes y trabajadoras. Conocieron el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran. Cuando era pequeño, los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir. Mi madre y yo estudiamos la carrera a la vez. Verla esforzarse tanto fue una lección».

«He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas», confiesa Sánchez de su labor como padre y asegura que intentan pasar el mayor tiempo posible y de calidad con su familia.

Tal y como adelanta en la portada de la revista Lecturas, Pedro Sánchez habla de su matrimonio con Begoña Gómez y de cómo es su relación fuera del escrutinio público.

El presidente también ha hecho una reflexión: «Todas las etapas de nuestra vida conllevan un aprendizaje, sin duda. Lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello».

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La entrevista completa saldrá mañana miércoles 28 de noviembre en los quioscos de toda España.