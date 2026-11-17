A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29-N, Joan Manuel Serrat ha irrumpido en el debate público político con una reflexión tan serena como contundente sobre la responsabilidad democrática, el peligro de la abstención y los criterios que deben guiar la elección de los representantes políticos. El cantautor intervino en El Intermedio (laSexta), dentro de una sección en la que diversas personalidades de la cultura y la sociedad comparten qué elementos sopesan antes de depositar su papeleta, y todo hace pensar, si se aplica la lógica a sus palabras, que Serrat no se declinará por Pedro Sánchez.

Aunque Joan Manuel Serrat evitó pronunciar siglas o pedir el apoyo explícito para una candidatura concreta, sus palabras han abierto la puerta a la lectura política, y ha dejado entrever un claro distanciamiento tanto de los extremos ideológicos como de la gestión actual del PSOE de Pedro Sánchez.

Serrat ha mostrado en el pasado su apoyo a candidaturas socialistas. De hecho, respaldó públicamente las campañas de Felipe González en 1982 y de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. Además, fue una de las personalidades que en julio de 2025 firmaron un manifiesto público en defensa de la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez frente a lo que calificaban como presiones judiciales y mediáticas. Pese a esa cercanía con los socialistas, en esta ocasión, Serrat no ha querido decir a qué partido va a votar y se ha referido a quienes se «perpetúan» en el poder.

El intérprete de Mediterráneo arrancó su intervención en El Intermedio situando el derecho al sufragio como una herencia histórica que obliga a la ciudadanía a no permanecer impasible. «Voy a votar por mis hijos y también por mis padres, y también por las mujeres y los hombres que a lo largo de la historia han peleado, han luchado, se han dejado la piel por conseguir el derecho a este voto que nos permita elegir libremente a nuestros representantes». A partir de esa premisa, Serrat lanzó su advertencia más severa contra la pasividad ciudadana y el silencio cómplice ante los abusos de poder. Serrat afirmó sin rodeos que «los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio».

Esta llamada de atención llega en un momento de máxima tensión en la campaña electoral del 29-N, marcada por un escenario de fuerte polarización entre bloques y por el desgaste del Ejecutivo de Sánchez. Durante las últimas semanas, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección ha centrado su estrategia en un llamamiento para frenar a Alberto Núñez Feijóo y un posible pacto con Vox, mientras su Ejecutivo trata de sortear el impacto de polémicas como las investigaciones judiciales en su entorno, las críticas por la gestión de infraestructuras tras el accidente ferroviario de Urda o las concesiones parlamentarias a sus socios independentistas y a Bildu. En este contexto, las palabras de un referente histórico de la izquierda democrática española como Serrat adquieren un peso simbólico especial.

Al detallar qué examinará de los candidatos antes de decantarse por una opción, el cantautor deslizó una serie de requisitos que se puede interpretar como un dardo directo hacia la trayectoria reciente de Moncloa, sin dejar de marcar distancias, al mismo tiempo, con los discursos radicales. Serrat aseguró que evaluará el panorama político fijándose «bien en quiénes se postulan, en cuáles son las propuestas, los proyectos que plantean, en cuáles son los éxitos que han conseguido hasta la fecha, cuáles son sus amigos y la gente con quien se juntan».

Tras enumerar estos filtros, el artista remató con una frase reveladora sobre la complejidad del momento actual: «Hay mucho en qué pensar». La alusión a «sus amigos y la gente con quien se juntan», sumada a la exigencia de resultados tangibles y a su rechazo a cualquier deriva autoritaria, además del término «perpetuarse», sugiere, si se aplica la coherencia, que su papeleta no irá a parar ni a los extremos del tablero político ni a un PSOE cuestionado por sus alianzas y escándalos.

El músico catalán reconoció con franqueza que su postura personal lleva tiempo madurada y no depende de los vaivenes de última hora de la campaña. «No les voy a engañar, hace mucho tiempo que tengo decidido el sentido de mi voto. Es un sentido que tiene que ver con el bien común», confesó ante los espectadores de laSexta. Aseguró que depositará su confianza «a favor de un tiempo mejor, de un tiempo donde la libertad sea más amplia y más para todos». Un tiempo, matizó, «donde la justicia sea más justa, donde el mundo sea más empático, solidario y humanizado». Hace sólo unas semanas, pronunció una frase también reveladora: «Lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste de la ilusión, de desgaste de la gente».