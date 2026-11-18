Por fin, después de 13 años de espera, GTA 6 está a punto de desembarcar como un ciclón en las consolas de medio mundo. Pero el nuevo título de Rockstar Games no es un estreno corriente. La llegada del último capítulo de la popular saga criminal posee la fuerza de ser un acontecimiento cultural masivo que generará no sólo un ingente número de ventas para PlayStation 5 y Xbox Series, sino también un absentismo laboral de más de un millón y medio de personas.

Con unas ventas anticipadas de 15,88 millones de unidades según Forbes, GTA VI estará disponible desde mañana, jueves 19 de noviembre, para su compra y descarga directa. Por lo que sabemos, la historia nos pondrá en la piel de Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja de criminales que intentan sobrevivir en el apabullante mundo abierto del estado de Leonida. Para amenizar la espera, hemos preparado una lista con 7 películas imperdibles que calmarán ese FOMO generalizado de las personas que todavía no pueden jugarlo:

Las mejores películas para calmar la espera de GTA 6

1. ‘Heat’ (1995): El estándar de oro de los atracos y tiroteos

La propia franquicia se ha inspirado con anterioridad en el legendario thriller de atracos de Michael Mann. De hecho, los golpes de los protagonistas de GTA V (Michael, Franklin y Trevor) ya tenían ese aroma de tensión salvaje y tiroteos en pleno asfalto contra las autoridades. Eso sí, la fotografía fría de Heat poco tiene que ver con la sátira colorida y cargada de humor que propone el próximo GTA VI.

El visionado del filme es oportuno, además, por el futuro estreno de su secuela tardía, programada para el 2027 y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Christian Bale, entre otros.

¿Dónde está disponible? Disney Plus

2. ‘Bonnie & Clyde’ (1967): La inspiración directa para Jason y Lucia

Es la referencia inequívoca por la relación de los protagonistas. Una pareja de jóvenes amantes que roba bancos y huye de la ley, mientras su vínculo se pone a prueba. Separar lo personal de lo profesional siempre termina confluyendo en un conflicto dramático y ya nos han contado que en la historia de Rockstar habrá que trabajar en la relación de Jason y Lucía, más allá de las persecuciones y sus «citas delictivas».

¿Dónde está disponible? Movistar Plus (Ficción total)

3. ‘Amor a quemarropa’ (1993): Romance criminal y caos en carretera

El guion escrito por Tarantino y la cinta de Tony Scott bebían ya del mito fundacional cinematográfico de Arthur Penn. Aunque Amor a quemarropa se aproxima mejor a ese equilibrio romántico entre la violencia de gran despliegue estético y el humor desenfadado de Clarence Worley (Christian Slater) y Alabama Whitman (Patricia Arquette). Ni siquiera podemos imaginar lo explosiva que sería una hipotética cita doble de este cuarteto.

¿Dónde está disponible? Filmin y Prime Video

4. ‘Boyz n the Hood’ (1991): La crudeza callejera que definió la saga

Es en realidad una influencia más cercana a GTA: San Andreas, pero aparte de las dinámicas de pareja entre Jason y Lucía, el último título de Rockstar volverá a incluir los suburbios pandilleros como parte de su trama. La apuesta audiovisual de John Singleton captura no sólo las consecuencias reales de la violencia en los personajes. Del mismo modo, homenajeará de forma constante a la cultura urbana y a la música de los 90.

¿Dónde está disponible? Apple TV, Prime Video y Rakuten TV (alquiler o compra)

5. ‘Carlito’s Way’ (1993): Tragedia mafiosa y estética de los años 90

A pesar de los golpes criminales, casi todos los GTA en algún momento tienen ese punto de empezar de cero e intentar redimir el pasado. Al igual que Lucía, Carlito Brigante (Al Pacino) sale de la cárcel con la idea de dejar atrás su vida delictiva. Sin embargo, el mundo no olvida fácilmente.

Incluso podemos encontrar lo que parece una referencia verbal a la película de Brian De Palma, pues el apellido de Lucía, «Caminos», es la traducción en español del «way» del nombre de la producción de Universal Pictures. La cual, en España, se tradujo como Atrapado por su pasado.

¿Dónde está disponible? Apple TV, Prime Video (alquiler o compra) y bajo suscripción en AMC Channels

6. ‘Collateral’ (2004): Tensión nocturna y conducción al límite

Sí es que Rockstar y su equipo deberían darle varias regalías a la filmografía de Michael Mann. GTA VI no tiene una historia demasiado parecida al largometraje protagonizado por Tom Cruise, pero el elemento de la conducción es un tótem temático de la propiedad intelectual del videojuego.

Según cuentan medios como WhatCulture, la iluminación nocturna y los reflejos urbanos de Collateral fueron una inspiración directa para el diseño de GTA V. En el filme de Mann, la ciudad de Los Ángeles respira como un personaje más y esa es una sensación que GTA VI volverá a replicar.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus (Ficción total)

7. ‘Ronin’ (1998): Persecuciones de coches legendarias y traiciones

Los futuros jugadores de GTA VI saben que las persecuciones y huidas van a estar a la orden del día desde que comience la historia de Jason y Lucía. Y si existe una película que represente mejor el realismo físico y las persecuciones urbanas, esa es la Ronin de John Frankenheimer. Traiciones, supervivencia y desconfianza constante son los puntos de tensión que ambas historias compartirán.