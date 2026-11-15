GTA VI se desbloquea el jueves a medianoche y tu consola todavía puede quedarse sin sitio

Grand Theft Auto VI, el esperado GTA 6, llega este jueves 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar fija el desbloqueo a medianoche, hora local, y eso convierte la víspera en un problema de espacio y de tiempo para quien no haya hecho los deberes. La precarga está abierta desde el 10 de noviembre, pero el juego pesa tanto que dejarlo para última hora puede salir caro. Gracias a unos cuantos ajustes en la consola y algo de espacio libre, la noche del miércoles se reduce a pulsar un botón.

La medianoche es el momento clave

El desbloqueo sucede a las 00:00 del jueves 19 de noviembre según la hora local de cada región, tanto en PS5 como en Xbox Series X|S. En la España peninsular y Baleares, eso significa la noche del miércoles al jueves, justo cuando cambia la fecha en el reloj. En Canarias se activa en su propia medianoche local. El lanzamiento es únicamente PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Doscientos gigas que no caben en cualquier hueco

La instalación ocupa hasta 212 GB de espacio libre. En una consola con el disco medio lleno, eso obliga a borrar o mover juegos antes de empezar. Una salida cómoda es guardar los juegos que no vas a tocar en un disco externo USB. En PS5 se pueden almacenar allí, aunque para jugarlos hay que devolverlos al almacenamiento interno. Si tu consola admite ampliación, un SSD M.2 en PS5 o la tarjeta de expansión oficial en Xbox Series X|S resuelven el problema de forma definitiva.

Cuánto tarda en bajar según tu fibra

Si todavía no has precargado, el tiempo depende de tu conexión. En el mejor de los casos, 212 GB tardan unos 28 minutos con una fibra de 1 Gbps. Con 300 Mbps se van a una hora y media larga, y con 100 Mbps pasan de las cuatro horas y media.

Son cifras teóricas, y en una noche de máxima demanda la velocidad real suele quedarse por debajo. Con cable de red en lugar de wifi, la descarga gana estabilidad.

Que la consola trabaje mientras duermes

Para que la precarga avance sola, hay que activar las descargas automáticas y dejar la consola encendida o en reposo. En PS5 se hace desde Ajustes > Datos guardados y configuración de juegos/aplicaciones > Actualizaciones automáticas, y conviene revisar también Ajustes > Sistema > Ahorro de energía > Funciones disponibles en modo reposo para mantener la conexión a internet. En Xbox Series X|S basta con tener las actualizaciones automáticas activas y la consola en suspensión o encendida. Con la precarga completa, el título queda listo para jugar en cuanto llega la hora.

La caja ya no trae disco

La edición física no incluye disco, solo un código de descarga, y está a la venta desde el 12 de noviembre para facilitar la precarga. Comprar en tienda no ahorra, por tanto, ni descarga ni espacio. Quien tenga el código debe canjearlo en su cuenta de PlayStation o Xbox para empezar a descargar. Cuanto antes lo haga, antes tendrá los archivos en la consola cuando llegue la medianoche.