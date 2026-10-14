El Xbox Nano Controller, el mando de Xbox que cabe en el bolsillo, llegará a España en noviembre

Microsoft ha presentado el Xbox Nano Controller, el mando más pequeño que ofrece Xbox en su catálogo, según la propia compañía. Está pensado para niños, para manos pequeñas y para quien quiera jugar fuera del salón sin cargar con un mando de tamaño completo. El planteamiento es el de un mando accesorio, económico y fácil de llevar, que sirva para sumar jugadores en casa o para meter en la mochila antes de un viaje. Xbox lo presenta como una forma de entrar en juegos pensados para toda la familia.

Tamaño de bolsillo, controles de mando grande

Mide unos 13 centímetros de largo y tiene un peso de unos 99 gramos, según las medidas que ofrece Xbox. La compañía asegura que es más corto y ligero que la mayoría de los móviles actuales. Pese a ese tamaño, conserva los 18 controles habituales de juego. Según la marca, mantiene la distribución de botones que los jugadores ya conocen.

Un botón para guardar la jugada

Incluye un botón de acción programable que el usuario puede configurar para hacer capturas de pantalla, grabar partidas u otros atajos de uso frecuente. El mando funciona con una batería recargable y se conecta mediante Xbox Wireless y Bluetooth, lo que permite emparejarlo con distintos dispositivos compatibles.

Un segundo mando para el salón y la mochila

La compañía vincula el producto a los juegos cooperativos para toda la familia. Como ejemplo, Minecraft Dungeons II, que admite hasta cuatro jugadores en cooperativo local en el salón o en línea. Para jugar fuera de casa, menciona Forza Horizon 6.

Cuánto cuesta y cuándo llega a las tiendas

El Xbox Nano Controller cuesta 49,99 euros en España. La reserva se abre hoy y el mando estará disponible a partir de noviembre en 36 países y territorios. Además de España, la lista incluye Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, y Xbox promete sumar más mercados después. La compañía recuerda que los precios y la disponibilidad varían según el país.

Las ofertas navideñas, solo para Estados Unidos

Xbox ha anunciado dos promociones para la campaña navideña en el mercado estadounidense. En la primera, la compra de televisores Samsung seleccionados incluirá el mando y dos meses de Xbox Game Pass Ultimate para nuevos suscriptores. En la segunda, quien compre unas Meta Quest recibirá el mando y la misma suscripción de dos meses.

Con la aplicación de Xbox disponible en Gaming Hub, el sistema de juegos integrado en los televisores Samsung, los jugadores de determinadas regiones pueden usar su tiempo mensual de juego en la nube para acceder a cientos de títulos del catálogo de Xbox Game Pass con solo conectar el mando.