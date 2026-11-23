La Fundación IDIS ha celebrado en Madrid su XXIX Encuentro IDIS, en el que se han repasado los proyectos e hitos de la entidad en 2026 y se ha presentado el plan de actuación para 2027, trasladando así el papel de la sanidad privada en la transformación del sistema sanitario en beneficio del paciente.

El evento, que ha contado con la asistencia de representantes de las organizaciones que forman parte de la entidad, ha contado con Pep Martorell como invitado de honor. Martorell es experto en estrategia tecnológica, supercomputación e inteligencia artificial, y ha unido a lo largo de su carrera el pensamiento científico con la visión estratégica.

Además de otros cargos e iniciativas desarrolladas liderando la investigación y el desarrollo de start-ups, entre 2016 y 2025 fue Director Asociado del Barcelona Supercomputing Center, el mayor centro de supercomputación de Europa. Durante su intervención, compartió con los asistentes elementos clave para entender el verdadero impacto de la IA en el sector, así como las tendencias en el futuro más inmediato.

Fernando Campos, presidente de la Fundación, dio la bienvenida al encuentro y compartió algunos de los proyectos de la entidad realizados en el primer año de su mandato, en el que se ha apostado por las siguientes líneas estratégicas: el liderazgo y la voz conjunta del sector; una visión colaborativa; la innovación, interoperabilidad y eficiencia; y la objetividad, conocimiento y divulgación. Después fue el turno de la directora general, Marta Villanueva, encargada de abordar las principales líneas que marcarán la hoja de ruta de IDIS en el próximo año.