Nothing ha resuelto la primera incógnita sobre su gran lanzamiento de fin de año. La marca londinense publicó el pasado viernes en su cuenta oficial de X un mensaje muy corto, «Be present. It’s noted. 8 December», acompañado de un primer plano de un botón circular sobre una carcasa de metal cepillado. Traducido, viene a ser «Vive el momento. Queda anotado». La presentación será el martes 8 de diciembre. Nothing no ha dicho todavía a qué hora será ni cómo podrá seguirse.

La brecha de contexto, el problema que Carl Pei dice querer resolver

El eslogan no aclara qué es el producto, pero tampoco lo esconde demasiado. Habla de no despegarse del momento y de que alguien, o algo, tome nota por ti. Encaja con la teoría que más se repite desde hace semanas, que sería una especie de grabadora inteligente capaz de convertir conversaciones en notas. La compañía no lo ha confirmado.

Las pistas más claras las ha dado el propio Carl Pei. El 4 de noviembre, el consejero delegado de Nothing publicó en X un ensayo titulado «Toolmakers» en el que anunciaba para diciembre el primer producto «nativo de IA» de la empresa. Dejó dos ideas claras. No tendrá una pantalla nueva y, según él, «no podría haber sido una app».

Su argumento gira en torno a lo que llama la «brecha de contexto». Los modelos de inteligencia artificial actuales son muy capaces, sostiene Pei, pero apenas saben nada del día a día de quien los usa. Una idea que surge tomando un café o un comentario en una reunión nunca llega al chatbot. Para ilustrarlo, describe el gesto de sacar el móvil para apuntar algo y descubrir que, cuando levantas la vista, la conversación ya ha seguido sin ti. Pei también lo define como una herramienta de trabajo. Ese escenario apunta a profesionales que pasan el día en reuniones más que al público general.

Be present. It’s noted. 8 December. https://t.co/7Nc49GXqdq — Nothing (@nothing) November 20, 2026

Botones físicos, dos luces y ninguna pantalla

El diseño se ha ido mostrando por partes. El 10 de noviembre, Pei compartió un vídeo breve con el lema «Context doesn’t live in a chat box» («El contexto no vive en una ventana de chat»). En él se ve un cuerpo metálico gris de esquinas redondeadas, dos luces LED alargadas, una roja y otra verde, y un botón grande con un punto rojo, el símbolo habitual de grabar.

Días después circuló una fotografía del dispositivo, que el DJ Sebastian Ingrosso habría publicado en redes etiquetando a Nothing. En esa imagen aparecería además un botón lateral con la palabra «Talk». Nothing no ha comentado esa foto.

Ese botón tiene precedente en la casa. La funda de carga de los auriculares Nothing Ear (3) ya incluye un botón Talk asociado a un micrófono propio. Es una pista bastante clara de que la voz será la forma principal de usarlo.

Un terreno donde otros ya han tropezado

Nothing no llega sola a este mercado. El Humane AI Pin y el Rabbit R1 prometieron sustituir parte de lo que hacemos con el móvil y ninguno de los dos cumplió lo prometido. Humane dejó de vender su dispositivo y desactivó el servicio tras ser absorbida por HP en 2025.

Pei parece haber tomado nota. En su ensayo descarta la carrera por encontrar «el iPhone de la IA» y defiende empezar por algo más modesto y concreto. Detrás hay músculo financiero. En septiembre de 2025 la empresa cerró una ronda de 200 millones de dólares con la que se comprometió a lanzar su primer producto de IA en 2026.

Quedan por conocer el nombre, el precio, la fecha de venta y la disponibilidad en España. Y sobre todo, cómo protegerá un gadget pensado para escuchar la privacidad de quien lo lleva y de quienes hablan a su alrededor.