El Boox Note Air6 C tiene el tamaño de una libreta A5 grande, una pantalla de tinta electrónica como la de un lector de libros, un lápiz para escribir sobre ella y Android completo con Google Play. Con esa mezcla queda a medio camino entre un iPad y un Kindle. Está pensado para quien pasa el día leyendo PDF, subrayando documentos o tomando apuntes y está harto de mirar una pantalla brillante. Escribir con él es muy agradable, pero el color tiene un coste, y conviene saberlo antes de decidirse.

Así es el Boox Note Air6 C

Es la sexta generación de la gama Note Air, los cuadernos de 10,3 pulgadas de la marca. Mantiene el panel Kaleido 3 a color del modelo anterior, así que la novedad está por dentro. Estrena un procesador de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros, que según Boox es un 40% más rápido que el del Note Air5 C, sube a Android 16 y añade Bluetooth 6.0. En la caja vienen la tablet, el lápiz BOOX Pen3, un cable USB-C y la herramienta para abrir la bandeja de la tarjeta. La funda magnética y el teclado se compran aparte.

Características del Boox Note Air6 C Pantalla 10,3 pulgadas Kaleido 3 a color (4.096 colores), cristal plano Resolución 2480 x 1860 (300 ppp) en blanco y negro; 1240 x 930 (150 ppp) en color Luz frontal Ajustable, con tonos cálido y frío (CTM) Procesador Ocho núcleos, 4 nm, con BOOX Super Refresh (BSR) Memoria RAM 6 GB Almacenamiento 64 GB, ampliable con tarjeta microSD Sistema operativo Android 16 con Google Play Lápiz BOOX Pen3 incluido, 4.096 niveles de presión Conectividad Wi-Fi, Bluetooth 6.0, USB-C (OTG y salida de audio) Audio Dos altavoces y micrófono integrados Sensores Sensor de gravedad, lector de huellas en el botón de encendido Batería 3.700 mAh Dimensiones 225 x 192 x 5,8 mm Peso 440 g aprox.

Diseño ligero con un puerto mal situado

Con 5,8 milímetros de grosor y unos 440 gramos, pesa menos que muchas tablets de su tamaño y se sostiene con una mano sin cansarse. El marco izquierdo es más ancho que los demás para tener dónde agarrarlo sin tocar la pantalla. En ese mismo lado están el USB-C, la ranura microSD y los altavoces, y ahí aparece la primera pega. El puerto queda en el centro del borde, justo donde apoyas la mano, así que leer mientras es algo incómodo.

El lápiz se pega al lateral con imanes y en la parte trasera hay conectores para el teclado opcional. El cristal frontal queda expuesto si la tablet viaja suelta en la mochila, algo que conviene tener en cuenta con un aparato tan fino.

Pantalla a color con menos contraste

La tecnología Kaleido 3 coloca un filtro de color sobre un panel de tinta electrónica en blanco y negro. Por eso el texto se ve a 300 píxeles por pulgada y el color baja a 150. Los colores son suaves, con un aire de acuarela. Sirven para distinguir subrayados, gráficos o esquemas, pero no tienen la viveza de una pantalla LCD u OLED. El filtro también resta brillo y contraste, y el blanco tira a gris, de modo que en interiores hay que encender la luz frontal casi siempre.

A cambio, se lee bien a pleno sol, algo que no logra una tablet con pantalla LCD u OLED. La luz frontal permite pasar de un tono frío a uno cálido para leer de noche sin forzar la vista. Boox también ofrece varios modos de refresco que cambian nitidez por velocidad. El más definido se reserva para leer y los rápidos se notan al desplazarse por una web, aunque la imagen pierde calidad. El vídeo se reproduce, pero queda lejos de verse bien.

Escribir sobre el Boox Note Air6 C

Es la razón principal para comprarlo. El BOOX Pen3 reconoce 4.096 niveles de presión. El trazo sigue a la mano sin retraso apreciable, incluso escribiendo rápido, y la superficie tiene un tacto mate que se parece al del papel. La aplicación de notas reconoce la escritura a mano y la convierte en texto con mucha precisión, y esa función también se puede usar en los campos de texto de otras aplicaciones. Permite además corregir formas a mano alzada, aunque para que funcione hay que dejar el lápiz quieto un segundo al final del trazo.

Para estudiantes o cualquiera que corrija documentos, poder anotar un PDF en color o abrir dos notas a la vez en pantalla dividida sustituye al rotulador y al folio impreso. La marca añade Talk Insights, que transcribe la voz en tiempo real. Necesita conexión, depende de una actualización del sistema y solo está disponible en algunas regiones e idiomas. Boox no aclara si el español está entre ellos.

Android 16 sin trucos

El sistema es Android 16 con una interfaz propia de Boox y acceso a Google Play, así que se puede instalar Kindle, Kobo, Drive, Notion o el lector de PDF que uses habitualmente. Las apps se pueden abrir en paralelo, una al lado de la otra. No todas están pensadas para una pantalla de tinta electrónica, y las que tienen animaciones o vídeo funcionan peor.

El salto de procesador se nota sobre todo con archivos pesados. Los PDF de cientos de páginas cargan con agilidad y las miniaturas responden sin bloqueos. Para pasar documentos desde el ordenador está BOOXDrop, que funciona por Wi-Fi, y también hay integración con Google Drive, Readwise y Zotero. El asistente de IA de la marca exige crear una cuenta de Boox, y la propia compañía avisa de que sus respuestas son solo orientativas.

Batería, lejos de un lector de libros

Los 3.700 mAh dan para unos días de uso intenso o una semana con uso ligero, pero nada que ver con las semanas que aguanta un lector de libros electrónicos. Leyendo con la luz encendida gasta en torno a un 5% por hora y escribiendo alrededor del doble. El vídeo vacía la batería mucho más rápido. Desactivar el Wi-Fi y bajar el brillo ayuda, aunque el color y la luz frontal siempre pasan factura.

Disponibilidad y precio

El Boox Note Air6 C se vende en la tienda europea de la marca por 579 euros, con el lápiz incluido. La funda magnética y el teclado se pagan aparte. Boox ofrece un año de garantía y promete actualizaciones del sistema durante más de tres años.

Mi valoración del Boox Note Air6 C

Para escribir y anotar documentos convence. El lápiz responde muy bien, el reconocimiento de escritura es preciso y Android le da una libertad que no tienen los cuadernos de sistema cerrado. Además, el color resulta útil de verdad en apuntes, gráficos y cómics.

La pantalla a color, en cambio, tiene menos contraste que una monocroma, obliga a tirar de luz frontal y recorta la autonomía. El puerto USB-C está en mal sitio. Para leer novelas, un modelo en blanco y negro se ve mejor y cuesta menos, y quien tenga un Note Air5 C apenas notará la diferencia salvo con PDF muy pesados. Quien trabaje a diario con documentos y saque partido al color encontrará en él una compra sensata.