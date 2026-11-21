Con los puentes de diciembre y las Navidades a la vuelta de la esquina, muchas de las baterías externas compradas en Black Friday van a estrenarse en un aeropuerto. Ahí empiezan las dudas. Cuántas se pueden llevar, si hay que declararlas o si se puede cargar el móvil con ellas durante el vuelo. Hay una base que comparten prácticamente todas las aerolíneas, y por encima, cada compañía añade sus propias condiciones. Algunas son bastante más estrictas que la norma general.

Por qué la batería viaja contigo y nunca en la bodega

Una power bank no es más que un conjunto de celdas de ion de litio con un circuito de carga. Si se daña, se calienta en exceso o sufre un cortocircuito, puede entrar en lo que se conoce como fuga térmica. Eso significa que la batería se calienta sola, sin que nadie pueda frenarla, y puede soltar humo o incendiarse.

Por eso está prohibido facturarla en todos los casos. En cabina, la tripulación puede detectar el problema y actuar. En la bodega, nadie lo vería a tiempo. Además, cada batería debe ir protegida contra cortocircuitos. Basta con llevarla en su embalaje original, tapar los conectores con cinta aislante o meterla en una bolsa o funda individual.

Las reglas que se aplican en casi cualquier vuelo

La capacidad que importa se mide en vatios hora (Wh). Hasta 100 Wh no hace falta ningún permiso. Entre 100 y 160 Wh se necesita la aprobación previa de la aerolínea. Por encima de 160 Wh, la batería se queda en tierra.

Desde el 27 de marzo de 2026, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) limita además a dos power banks por persona. Lo hizo con una adenda a sus Instrucciones Técnicas para el transporte de mercancías peligrosas, que son la referencia que siguen las aerolíneas y a la que remiten las normas europeas de operaciones aéreas. El mismo apéndice prohíbe recargar la batería externa a bordo, es decir, enchufarla al USB o a la toma del asiento.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) ya iba en esa línea. En mayo de 2025 publicó un boletín en el que pedía a las aerolíneas prohibir que los pasajeros cargaran sus dispositivos con una batería externa durante el vuelo. Era una recomendación, no una obligación. Conviene no confundirla con la AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española, algo que se repite en bastantes textos sobre este tema.

Recargarlo está prohibido, usarlo depende de la compañía

Por redes y algunas webs circula que la OACI prohíbe usar una power bank en el avión. No es exacto, se prohíbe recargar la batería externa durante el vuelo, pero sobre cargar el móvil con ella dice que no debería hacerse. Es un consejo, no una prohibición.

Esa diferencia deja la última palabra a cada aerolínea. Algunas permiten conectar el teléfono a la batería si está a la vista y otras lo prohíben del todo. Lo que vale para un vuelo puede no valer para la conexión siguiente.

Lufthansa y Air France son las que más aprietan

En las aerolíneas del grupo Lufthansa, entre ellas Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines y Brussels Airlines, desde el 15 de enero de 2026 no se puede usar ni recargar un power bank a bordo. Se admiten dos por pasajero, de hasta 100 Wh. Entre 100 y 160 Wh hace falta autorización. La batería solo puede ir encima, en el bolsillo del asiento o en el equipaje de mano bajo el asiento, nunca en los compartimentos superiores. La única excepción son los dispositivos médicos imprescindibles.

Air France aplica una norma muy parecida. Prohíbe usar y recargar baterías externas en cabina, limita su número a dos por persona y su capacidad a 160 Wh, y exige pedir permiso antes del viaje para las que superen los 100 Wh. Tampoco permite guardarlas en los compartimentos superiores. La batería tiene que estar siempre vigilada y a mano. Antes de volar conviene revisar la página de mercancías peligrosas de la compañía que opera el vuelo, que no siempre es la que vendió el billete.

Cómo pasar de mAh a Wh cuando la etiqueta no lo indica

Muchas baterías solo muestran los miliamperios hora (mAh). La conversión es sencilla. Se multiplican los mAh por el voltaje nominal de las celdas y se divide entre 1.000. Ese voltaje suele ser de 3,6 o 3,7 voltios y aparece en la propia etiqueta.

Con 3,7 V, una batería de 10.000 mAh se queda en unos 37 Wh y una de 20.000 mAh, en torno a 74 Wh. El límite de 100 Wh se alcanza hacia los 27.000 mAh, y por eso abundan los modelos de 26.800 mAh, que rozan los 99 Wh. No sirve usar los 5 voltios de la salida USB, porque daría una cifra más alta que no corresponde a la capacidad real de las celdas. Si la etiqueta está borrada o no indica la capacidad, el personal de seguridad no tiene forma de comprobarla y la batería puede quedarse en el control.

Antes de hacer la maleta

Quien haya comprado una batería grande para cargar el portátil debe saber que esa franja de 100 a 160 Wh tiene los días contados en muchas aerolíneas. La guía de la IATA para las compañías indica que la edición de su reglamento de mercancías peligrosas que entra en vigor el 1 de enero de 2027 ya no recogerá ese permiso.

Para un viaje de diciembre, lo razonable es llevar como mucho dos baterías de 100 Wh o menos, con la capacidad bien visible, protegidas y siempre al alcance de la mano. Si la aerolínea permite usarlas, hay que hacerlo con la batería a la vista y no dentro de la mochila. Este verano, en Pekín, una de mis baterías se quedó allí, pero eso es otra historia.