Escribir desde un iPhone a un Android era hasta ahora la forma menos privada de usar la app de mensajes del móvil. Eso empieza a cambiar en España. Apple ha actualizado la página de soporte donde detalla qué funciones admite cada operadora europea. En la entrada de España, O2, Orange, Pepephone y Yoigo ya aparecen con la mensajería RCS cifrada de punto a punto, que todavía está en beta. El resto no tiene tanta suerte. Movistar, Vodafone y MásMóvil figuran en esa misma tabla solo con mensajes RCS, sin cifrado. Digi ni siquiera aparece en el listado.

Qué aporta el cifrado RCS entre iPhone y Android

RCS es el estándar que sustituye a los SMS de toda la vida. Llegó al iPhone con iOS 18 y trajo a las conversaciones con Android cosas que antes solo tenían iMessage o WhatsApp, como el aviso de que el otro está escribiendo, las confirmaciones de lectura o las fotos sin apenas compresión. Faltaba lo más importante, que era el cifrado de extremo a extremo entre los dos sistemas.

Con el cifrado activado, los mensajes no se pueden leer mientras viajan de un dispositivo a otro. Apple y Google empezaron a desplegarlo el 11 de mayo de 2026, con iOS 26.5 en el iPhone y la última versión de Mensajes de Google en Android. Se basa en la versión 3.0 del perfil universal de RCS, el estándar que publica la GSMA, la asociación que agrupa a los operadores móviles. En el iPhone hay una pieza más, que es la operadora. Sin su soporte, el cifrado no se activa aunque el móvil esté actualizado.

Cuatro operadoras dentro y una lista con sorpresas

Este reparto tiene algo de curioso. O2, la marca de bajo coste de Telefónica, admite el cifrado y Movistar no. Dentro de MasOrange pasa lo mismo, ya que Orange, Yoigo y Pepephone están en la lista y MásMóvil se queda solo con RCS básico.

La conversación necesita cumplir los requisitos en los dos extremos

Este es el detalle que más se pasa por alto. Según Apple, los mensajes RCS solo se cifran si todos los participantes tienen operadoras que admiten el cifrado. Si escribes desde un iPhone con Orange a un amigo que tiene un Android con Vodafone, la conversación seguirá sin cifrar.

La regla vale también para los grupos. Basta con que uno de los participantes esté en una operadora sin soporte para que el chat entero se quede fuera. Además, en el lado de Android hace falta usar Mensajes de Google con los chats RCS activados.

Cómo comprobarlo en el iPhone

Necesitas tener iOS 26.5 o una versión posterior. Después, sigue estos pasos.

Abre Ajustes y toca Apps. Entra en Mensajes y luego en Mensajes RCS. Comprueba que los mensajes RCS están activados y que también lo está la opción de encriptación de punto a punto (beta), que viene activada de serie.

Si la opción Mensajes RCS ni siquiera aparece, tu operadora no ofrece RCS en el iPhone.

Cuando un chat RCS está cifrado, en la parte superior aparece la palabra «Encriptado» junto a un icono de candado. Apple advierte que, si no ves ese indicador, los mensajes no están protegidos frente a la lectura de terceros.

Cómo saberlo en un móvil Android

Mensajes de Google cifra por defecto las conversaciones RCS entre usuarios de Android desde hace tiempo. Para que también funcione con un iPhone, lo primero es actualizar la app desde Google Play a su última versión.

Para ver si los chats RCS están encendidos, toca tu foto de perfil dentro de la app, entra en Ajustes de Mensajes y abre Chats RCS. En las conversaciones cifradas aparece un candado en el botón de enviar mientras escribes.

La beta llega por fases

El cifrado está activado por defecto y se irá aplicando con el tiempo tanto a las conversaciones nuevas como a las que ya existían. Puede que dos personas con operadoras compatibles todavía no vean el candado durante unos días.

Si un mensaje no puede enviarse por RCS y acaba saliendo como SMS o MMS, viaja sin cifrar. Para chats delicados con alguien que tenga el otro sistema y una operadora no compatible, WhatsApp, Signal o iMessage entre iPhones siguen siendo la opción segura.