GTA VI no tiene versión para Xbox One. Rockstar y Microsoft han resuelto el hueco con Xbox Cloud Gaming: el juego se ejecuta en servidores de Microsoft y la consola recibe el vídeo y envía las órdenes del mando. Desde las 7:00 de hoy, hora peninsular, se puede arrancar así en Xbox One y en Xbox Series X|S. Las Series también pueden instalarlo y jugarlo en local, que es la opción con mejor calidad. La Xbox One, en cambio, no ejecuta nada del juego. Hace de pantalla y de receptor.

Qué necesitas para jugar: el juego, tu cuenta y una buena conexión

El juego se compra aparte. La edición estándar cuesta 79 euros en la Microsoft Store de España y la Ultimate, 99. La suscripción a Game Pass no lo incluye: lo que cubre el plan es el tiempo de nube, no el título.

Hace falta una cuenta de Microsoft con el juego comprado, la misma que usas en la Xbox One, y acceso a Xbox Cloud Gaming, ya sea con las horas de tu plan o con horas sueltas. Falta una conexión estable, mejor por cable que por wifi. En streaming, cada corte se nota en el mando.

Cuántas horas de nube tienes según tu plan de Game Pass

Game Pass ya no ofrece nube ilimitada. Essential incluye 5 horas al mes, Premium 10 y Ultimate 15. Al agotarlas, Xbox vende más tiempo en su tienda, y en los mercados compatibles también se puede comprar sin suscripción. Conviene mirar en tu cuenta si esas horas sueltas aparecen y a qué precio.

Ahora bien, Xbox no ha aclarado cómo cuenta una sesión de GTA VI contra ese cupo ni ha anunciado ninguna excepción para el lanzamiento. Con cinco horas hay para un fin de semana tranquilo y poco más. Para un juego que muchos querrán jugar durante semanas, incluso las quince de Ultimate se quedan cortas.

Qué calidad esperar: ajustes de Xbox Series S

Xbox indica que, en la nube, el juego usa la configuración gráfica de Xbox Series S. No es la máxima fidelidad, ya que esa queda para la instalación nativa en Series X|S. Además, la imagen llega por internet, así que la nitidez y el retardo dependen de tu conexión. En un juego de conducción y tiroteos, el retraso del mando se nota más que en una aventura pausada.

Cómo empezar a jugar desde tu Xbox One, paso a paso

Primero, compra el juego con la cuenta de Microsoft que usas en la Xbox One. Después, en la consola, entra en Mis juegos y aplicaciones > Ver todo > Biblioteca completa > Juegos propios, selecciona Grand Theft Auto VI y elige Jugar con Cloud Gaming. También puedes abrir la ficha del juego en la Microsoft Store de la consola y lanzarlo desde ahí.

Qué consola sirve y cuál no

La PS5 y las Xbox Series X|S tienen versión nativa, y las Series además pueden usar la nube. La Xbox One solo juega en la nube. La PS4 se queda sin versión, y para PC Rockstar no ha anunciado fecha.

¿Nube o consola nueva? Cuándo compensa cada opción

La nube compensa si quieres probarlo, juegas pocas horas, tu conexión es buena y no quieres cambiar de consola ahora. Una consola nueva compensa si piensas jugarlo a fondo. Ganas calidad, no dependes de la red y no vigilas un contador de horas. Antes de pagar horas sueltas, haz la cuenta de lo que te cuestan frente al precio de una Series de segunda mano.