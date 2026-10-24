La NASA ya sabe cómo volverá a pisar la Luna, y no será con Artemis III

El primer regreso de astronautas a la superficie lunar desde 1972 no llegará con Artemis III, sino con Artemis IV. Tras el reajuste del programa en febrero de 2026, la NASA apunta a un lanzamiento a principios de 2028. Se trata de una fecha objetivo, no un calendario cerrado, y el programa ya ha acumulado retrasos. Aun así, el diseño de la misión es bastante concreto y explica por qué la agencia ha añadido un ensayo extra antes de intentarlo.

Cuatro a bordo y dos sobre el regolito

Los cuatro astronautas despegarán en la nave Orion, sobre el cohete SLS (Space Launch System), desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Viajarán hasta la órbita lunar, donde Orion se acoplará con el módulo de alunizaje. Dos de ellos pasarán a ese módulo y bajarán a la superficie. Se quedarán aproximadamente una semana cerca del polo sur lunar, recogiendo muestras y haciendo experimentos, antes de volver a la órbita y reunirse con sus compañeros para el regreso a la Tierra. Según la agencia, Orion es la única nave capaz de devolver tripulaciones a la Tierra a la velocidad de reentrada que implica volver de la Luna.

El ensayo que le ha quitado el alunizaje a Artemis III

Artemis III era la misión pensada para aterrizar, pero la NASA la convirtió en un vuelo de pruebas en órbita terrestre baja previsto para 2027. Su tripulación practicará el acoplamiento de Orion con módulos de alunizaje comerciales, los que desarrollan SpaceX y Blue Origin, antes de comprometerse con un descenso.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, ha comparado esta fase con el Apolo 9, la misión de 1969 que probó el acoplamiento entre el módulo de mando y el lunar meses antes del Apolo 11. Artemis II, el vuelo tripulado alrededor de la Luna de 2026, ya había servido para comprobar el soporte vital de Orion. Después de Artemis IV, la NASA contempla un segundo intento de alunizaje a finales de 2028 con Artemis V y quiere mantener lanzamientos lunares anuales.

Un polo sur con muchas opciones de aterrizaje

La agencia ha identificado nueve regiones candidatas de aterrizaje cerca del polo sur lunar, cada una con varios puntos posibles. La tripulación trabajará en geología de campo, recogida de muestras y despliegue de experimentos, con la idea de entender procesos planetarios que se repiten en otros lugares del sistema solar.

Para los paseos lunares, los astronautas llevarán el traje espacial de Axiom Space, que la NASA describe como una nave de una sola persona frente al entorno extremo.

Piezas que ya se mueven en tierra

La fabricación de la misión ya está en marcha. En julio de 2026, la NASA mostró el traslado de un tanque de hidrógeno líquido destinado a Artemis IV. SpaceX y Blue Origin siguen siendo los socios comerciales que trabajan en los módulos de alunizaje para Artemis III y Artemis IV. De esos módulos, y de los sistemas de soporte vital, depende en buena parte que el calendario se cumpla. El historial del programa, que pasó de prever el alunizaje en 2026 a situarlo en 2028, recuerda que las fechas se mueven.