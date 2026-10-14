Los astronautas de Artemis II vieron destellos en la Luna y la NASA ya ha abierto su archivo al público

La NASA publicó la semana pasada el archivo científico de Artemis II, la misión tripulada que sobrevoló la Luna el pasado abril. El conjunto reúne más de 800 GB de datos científicos, algunos inéditos. Está alojado en el Planetary Data System, el archivo público de misiones planetarias de la agencia, y cualquiera puede consultarlo. Los datos llegan acompañados de informes que ayudan a interpretarlos.

Fotos, vídeos y voces, lo que guarda el archivo de Artemis II

El grueso del material son más de 11.000 imágenes y vídeos de la Luna a resolución completa, tomados con las cámaras de mano de la tripulación y con las de la nave Orion. Algunas llevan anotaciones de los propios astronautas.

A ellas se suman 8,5 horas de grabaciones de audio con las observaciones científicas de la tripulación sobre la superficie lunar. La documentación incluye el informe preliminar de ciencia lunar, el informe de operaciones de ciencia lunar y una guía de usuario del conjunto de datos.

Cinco destellos sobre la Luna a oscuras

Lo más llamativo es lo que vieron Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, tres de los cuatro tripulantes. Informaron de cinco destellos muy tenues desde Orion, a unos 74.000 kilómetros de la Luna, durante una interrupción de comunicaciones prevista en el plan de vuelo.

El equipo científico descartó que se tratara de rayos cósmicos o de reflejos de la nave, y los atribuye a fragmentos de roca que chocan contra la superficie. Las estimaciones sitúan su tamaño en unos cinco centímetros como máximo.

Los tres astronautas marcaron sus avistamientos sobre una imagen de la Luna oscurecida, cada uno con un color distinto. Varias de esas anotaciones corresponden probablemente a los mismos impactos vistos en momentos diferentes.

Siete horas pegados a las ventanillas

El 6 de abril la nave se acercó hasta 6.545 kilómetros de la superficie lunar. La tripulación pasó unas siete horas turnándose en las ventanillas para describir lo que veía.

Entre los colores aparecen grises, negros, marrones, beis, blancos, verdes y azules. Según sus observaciones, los azules se asocian a rocas volcánicas ricas en titanio y los marrones a niveles de hierro. Glover calificó el terminador, la franja que separa el día y la noche lunares, como lo más impresionante que había visto. Con el sol rasante, los cráteres y las montañas se ven con relieves muy nítidos.

En otro momento del sobrevuelo, la Luna tapó el Sol durante 54 minutos. Los astronautas pudieron ver la corona solar, la luz zodiacal, Marte, Saturno, galaxias y estrellas.

Aquí puedes curiosear el archivo

Para quien no sea científico, lo más accesible son las imágenes del informe, reunidas en el álbum Artemis II Lunar Science de la biblioteca de imágenes de la NASA, en este enlace. El audio sin editar está en este enlace.

El conjunto completo de datos se encuentra en el nodo de Geociencias del Planetary Data System. Allí, la guía de usuario explica cómo está organizado el material. Todavía faltan piezas. El paquete SPICE, de datos de navegación, no se ha publicado, y las versiones accesibles de los informes completos llegarán más adelante.