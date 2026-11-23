WhatsApp ha empezado a probar en iPhone una función que hasta ahora solo estaba en la beta de Android, los mensajes de texto para ver una vez. Aparece en la versión beta 26.45.10.73 para iOS, que se distribuye a través de TestFlight, el programa de pruebas de Apple. Por ahora solo la tienen algunos usuarios probadores, y debería llegar a más usuarios de la beta durante las próximas semanas. La opción Ver una vez nació para fotos y vídeos, en diciembre de 2023 se amplió a los mensajes de voz y ahora da el salto al texto escrito.

Todo cabe en una pulsación larga

Según informa el medio WABetaInfo, para enviar uno de estos mensajes no hay que entrar en ningún menú de ajustes. Basta con escribir el texto en la conversación y mantener pulsado el botón de enviar. Aparece entonces un pequeño menú con dos alternativas, programar el mensaje o mandarlo como Ver una vez.

Si se elige la segunda, el mensaje sale en ese mismo momento. Cuando la función se activa en la cuenta, WhatsApp muestra un aviso encima de la barra de escritura que explica cómo usarla.

Leer, cerrar y no volver a verlo

Quien recibe el mensaje no ve el texto directamente en el chat. Tiene que tocar la burbuja para abrirlo en una pantalla aparte, donde la aplicación le explica qué protecciones se aplican a ese contenido.

Mientras el mensaje está abierto, la aplicación bloquea las capturas y la grabación de pantalla. El texto tampoco se puede copiar, reenviar ni guardar, y al dejar el dedo sobre él no aparece ningún menú de acciones.

Al cerrarlo, el contenido desaparece y en su lugar queda un indicador de mensaje abierto. El remitente puede ver que se ha leído, pero ninguno de los dos podrá recuperarlo después.

Un paso más allá de los mensajes temporales

WhatsApp ya tenía otra herramienta para que las conversaciones no se guardaran para siempre, los mensajes temporales. Funcionan de otra manera. Se borran cuando pasa el plazo fijado, da igual si el destinatario los ha leído o no.

Los textos para ver una vez desaparecen en cuanto el receptor los cierra. Encajan mejor con datos que se quieren compartir sin que se queden escritos en el móvil de otra persona, como una clave wifi o un código de acceso.

El bloqueo tiene un límite evidente. Impide guardar el texto desde el propio teléfono, pero nada evita que alguien lo fotografíe con otro dispositivo mientras lo tiene abierto.

La App Store tendrá que esperar

La llegada a iOS se produce después de que la función apareciera en la beta 2.26.45.6 de WhatsApp para Android, donde funciona de forma casi idéntica. También allí se activa desde el botón de enviar y el texto se borra al cerrarlo.

De momento no hay fecha para la versión estable, así que quien use la aplicación descargada desde la App Store tendrá que esperar a que acaben las pruebas.