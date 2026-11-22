Todos tenemos cerca a alguien que compra los auriculares en el bazar de la esquina. Cuestan poco, suenan como suenan y duran lo que tardan en romperse o quedarse olvidados en un abrigo (o en un avión), en el asiento del autobús o en el fondo de la mochila con un auricular de menos. Entonces se compran otros iguales, y luego otros. Al cabo del año, esa persona ha gastado más de lo que cree en algo que nunca le terminó de convencer.

Los CMF Buds Neo apuntan justo a ese comprador. Son unos auriculares inalámbricos sencillos, sin aspiraciones de gama alta, pero con tres cosas que los modelos de bazar no suelen ofrecer, que son cancelación activa de ruido, un ecualizador que se ajusta desde una aplicación y una batería que aguanta días. Mi impresión es que cumplen muy bien para lo que cuestan, y que su mayor mérito es que no hace falta saber nada de audio para sacarles partido.

CMF es la marca de Nothing dedicada a productos asequibles, y los Buds Neo son ahora la puerta de entrada a su catálogo de audio. Son auriculares intraurales con varilla, es decir, se introducen en el canal auditivo con almohadillas de silicona que sellan el oído, algo imprescindible para que la cancelación de ruido funcione. Se presentaron en agosto en la India y llegan a Europa a finales de noviembre en negro, blanco y azul oscuro. Todo lo interesante se gestiona desde la aplicación Nothing X, disponible para Android e iOS.

Características de los CMF Buds Neo Altavoz Dinámico de 12,4 mm Respuesta en frecuencia 20 Hz – 20 kHz Micrófonos 2 por auricular (4 en total) Códecs de audio (música) AAC, SBC Ecualizaciones predefinidas Immersion Boost, Pop, Rock, Electronic, Enhance Vocals, Classical Audio espacial Compatible Cancelación activa de ruido Adaptativa, hasta 35 dB Batería de cada auricular 45 mAh Batería del estuche 460 mAh Música (auricular, cancelación desactivada) 11 horas Música (auricular, cancelación activada) 8 horas Música total (cancelación desactivada) 52 horas Música total (cancelación activada) 30 horas Llamadas (auricular, cancelación desactivada) 5 horas Llamadas en total (cancelación desactivada) 25 horas Carga rápida 10 minutos = 5,5 horas de reproducción (cancelación desactivada) Tiempo de carga completa 70 minutos por cable USB-C Puerto de carga USB-C Doble toque Siguiente pista / rechazar llamada (personalizable en Nothing X) Triple toque Pista anterior (personalizable en Nothing X) Mantener Cancelación de ruido / transparencia (personalizable en Nothing X) Pulsar y mantener Subir / bajar volumen (personalizable en Nothing X) Mantener ambos auriculares 5 s Modo de emparejamiento Bluetooth 6.0 Alcance Bluetooth 10 m Conexión con dos dispositivos Compatible Emparejamiento rápido Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair Controles Táctiles Modo de baja latencia 120 ms (activación manual en Nothing X) Compatibilidad Android 6.0 o posterior, iOS 13 o posterior Aplicación Nothing X (iOS y Android) Protección (auriculares) IP54 Protección (estuche) IPX2 Contenido de la caja Auriculares, estuche de carga, almohadillas S, M (preinstalada) y L, documentación. Sin cable

Una caja cuadrada con una rueda para entretener los dedos

El estuche es lo primero que llama la atención. CMF mantiene su lenguaje de diseño geométrico con una caja cuadrada y un dial circular sobre la tapa, en un color que contrasta con el resto. En el caso de la uniodad recibida, de color negro, la rueda es del mismo coplor. Ese dial gira y tiene un acabado agradable al tacto, aunque la marca no le asigna ninguna función, así que no sirve para subir el volumen ni para cambiar de modo. Es un detalle para juguetear mientras esperas el metro. Le da personalidad al producto y poco más.

Más útil resulta el agujero para pasar una correa, que permite colgar el estuche de las llaves o de la mochila. En un producto dirigido a gente que pierde auriculares con facilidad, es de lo más sensato del diseño.

Los auriculares tienen certificación IP54, lo que significa que están protegidos frente al polvo y frente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Aguantan el sudor del gimnasio o un chaparrón camino del trabajo, pero no conviene meterlos bajo el grifo. El estuche se queda en IPX2, una protección mínima frente a gotas que caen casi en vertical, de modo que mejor no dejarlo a la intemperie.

En la caja vienen almohadillas en tres tallas, S, M y L, con la mediana ya colocada. Merece la pena probarlas todas, porque del ajuste dependen la comodidad, los graves y lo bien que aísle la cancelación de ruido.

Sonido, ecualizador y graves a la carta

Cada auricular monta un altavoz dinámico de 12,4 mm, un tamaño generoso para este formato. CMF lo ha afinado para dar peso a los graves, con una membrana recubierta de titanio que busca que las voces no queden tapadas y una suspensión flexible que le da más recorrido. Son unos auriculares para música con pegada, más que para escuchas analíticas.

Donde los Buds Neo se separan de verdad de los auriculares de bazar, además de en la calidad de audio, es en la aplicación Nothing X. Desde ella se puede elegir entre seis ecualizaciones predefinidas, Immersion Boost, Pop, Rock, Electronic, Enhance Vocals y Classical, o crear una propia ajustando las frecuencias a gusto de cada uno. Quien escucha muchos pódcast, por ejemplo, puede tirar del perfil que realza las voces y olvidarse.

Hay además un ajuste dedicado solo a los graves, con tres posiciones, desactivado, nivel 1 y nivel 2, este último el más intenso. Viene bien a quien echa en falta contundencia en el bajo y no quiere pelearse con el ecualizador completo.

Completa el apartado el audio espacial estático, que abre la escena para que el sonido parezca llegar desde delante, desde detrás y desde los lados. Lo de estático quiere decir que no sigue el movimiento de la cabeza, como sí hacen sistemas de auriculares más caros. CMF lo recomienda para películas y conciertos grabados, que es donde este tipo de efecto suele lucir más.

Cancelación de ruido y llamadas

La cancelación activa de ruido llega hasta 35 dB, según CMF. Ofrece tres niveles fijos de intensidad y un modo adaptativo que la ajusta de forma automática según el ruido del entorno, útil para quien pasa del autobús a la oficina y no quiere estar sacando el móvil a cada rato. También hay modo transparencia, que deja pasar el sonido exterior para hablar con alguien o escuchar los avisos de una estación sin quitarse los auriculares.

Como cualquier cancelación activa, rinde mejor con ruidos graves y constantes, como el motor de un autobús o el zumbido del aire acondicionado, que con voces o golpes repentinos. Para el trayecto diario al trabajo, que es el uso que la mayoría le va a dar, es justo lo que hace falta.

Para las llamadas, cada auricular lleva dos micrófonos, cuatro en total, apoyados por un sistema de reducción de ruido que CMF llama Clear Voice Technology. La verdad es que se entiende con claridad en la calle o caminando.

Autonomía y carga

La batería es probablemente lo más llamativo de los Buds Neo. Según CMF, cada auricular aguanta 11 horas de música con la cancelación de ruido apagada y 8 horas con ella encendida. Contando las recargas del estuche, el total sube a 52 horas sin cancelación y a 30 horas con ella. Para hacerse una idea, alguien que escuche una hora al día tendría para más de un mes y medio sin cargar el estuche si prescinde de la cancelación, y para un mes si la deja siempre activa. En llamadas, la cifra es de 5 horas por carga y 25 horas en total, con la cancelación apagada.

Si se agotan en el peor momento, diez minutos de carga rápida dan para 5,5 horas de reproducción. La carga completa del estuche por USB-C tarda 70 minutos. Y aquí aparece el primer recorte evidente, porque la caja no incluye cable. Hoy casi todo el mundo tiene uno de USB-C en casa, pero conviene saberlo antes de regalarlos.

Conectividad y controles

Los Buds Neo usan Bluetooth 6.0 y pueden conectarse a dos dispositivos a la vez, de modo que es posible tenerlos enlazados al móvil y al portátil y saltar de uno a otro sin volver a emparejarlos. Son compatibles con Google Fast Pair y con Microsoft Swift Pair, lo que facilita el emparejamiento con móviles Android y ordenadores con Windows, y funcionan con Android 6.0 o posterior e iOS 13 o posterior.

En códecs se quedan en AAC y SBC, suficientes para escuchar música en streaming con normalidad, y no son compatibles con LE Audio. Para jugar existe un modo de baja latencia de 120 ms que hay que activar a mano desde la aplicación.

Los controles son táctiles. Con toques y pulsaciones se puede pasar de canción, volver a la anterior, rechazar una llamada, cambiar entre cancelación de ruido y transparencia o ajustar el volumen sin tocar el móvil, y todas esas acciones se pueden reasignar en Nothing X.

Disponibilidad y precio

Los CMF Buds Neo llegan a Europa a finales de noviembre por 29 euros, en negro, blanco y azul oscuro. Ese precio es el centro de todo el argumento. Si unos auriculares de diez euros acaban perdidos o rotos tres veces al año, el gasto ya supera lo que cuestan estos, y sin cancelación de ruido, sin aplicación y sin una batería que dure semanas.

Mi valoración de los CMF Buds Neo

Los CMF Buds Neo hacen bien lo que prometen. Lo que más valoro es que reúnen por 29 euros funciones que hace poco eran cosa de modelos bastante más caros. La cancelación de ruido con modo adaptativo, el ecualizador personalizable, la conexión a dos dispositivos y una autonomía que se mide en semanas son argumentos de peso en esta franja. La protección IP54 y la anilla para la correa encajan con un uso diario sin miramientos.

Por ese precio pasas por alto que el dial del estuche es decorativo y el propio estuche apenas resiste el agua. No hay códecs de alta resolución ni compatibilidad con LE Audio, y la cancelación de ruido, con sus 35 dB, se queda por debajo de lo que ofrecen auriculares de gama superior.

Ninguna de esas carencias pesa mucho para el público al que se dirigen. A quien compra auriculares de usar y perder, los Buds Neo le ofrecen algo mejor por un precio parecido al de un par de reposiciones. A quien busca fidelidad de sonido para escuchar con calma en casa, le convendrá mirar más arriba.