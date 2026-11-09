Un año más tarde la historia se repite, pero con otro final: así recuperé mis AirPods

Hoy, 9 de noviembre, he vuelto a tener en la mano unos AirPods 5 que di por perdidos el 16 de octubre. Los dejé en el bolsillo del asiento delantero al mío en un vuelo de Iberia que volvía de Miami, y desde entonces el avión ha seguido volando sin mí. No es la primera vez. El año pasado olvidé unos AirPods Pro 3 en otro avión y acabaron en Irán, una historia en la que conté qué puede hacer el Modo Perdido de Apple y qué no. Con ese antecedente, esta vez ni siquiera esperaba recuperarlos.

Una alerta entre la T4S y la T4

Vuelo nocturno Miami-Madrid, un A330-300 de Iberia que llega sin novedad tras muchas horas atravesando el Atlántico. Hace un mediodía precioso en el aeropuerto. Desembarco con el pensamiento de llegar a casa y descansar. El aviso llegó en Barajas a mi iPhone. Cuando iba a subir al tren automático subterráneo que une la T4S con la T4, la app Buscar me notificó que estaba lejos de mis auriculares.

Era la señal de que se habían quedado en el avión. Consciente de mi error y sabiendo que es imposible regresar, los marqué como perdidos en Buscar y di de alta la pérdida en Iberia, que es lo que toca hacer en ese momento.

Después, solo quedaba mirar el mapa y cruzar los dedos. ¿Se repetiría la historia justo un año más tarde?

Mis AirPods, de ruta por Brasil, Londres y Estados Unidos

El avión no se quedó parado, esa misma tarde ya había despegado de nuevo. Y te resumo el recorrido que han hecho en el periodo en el que no los he tenido. Siguiendo la ubicación en Buscar, vi que los auriculares pasaron tres veces por Brasil, una por Londres y dos por Estados Unidos, siempre en el mismo aparato. Afortunadamente, se quedaron en el bolsillo de mi asiento, el 12E, y allí parecían estar a resguardo, al menos, hasta que otro pasajero los cogiera.

Que unos auriculares aparezcan en un mapa sin tener conexión propia es obra de la red de Buscar. Utiliza la señal Bluetooth de otros dispositivos Apple cercanos para localizar el accesorio y, según Apple, reúne cientos de millones de equipos. En un avión lleno de pasajeros con iPhone, eso permite que la posición se actualice sin que nadie sepa que los auriculares están ahí.

El punto de inflexión llegó al ver que estaban en los hangares de La Muñoza, la base de mantenimiento de Iberia en Barajas, y que seguían dentro del avión. Ya no se trataba de adivinar quién los tenía. Estaban en un avión concreto y en un hangar concreto, y eso tenía un responsable.

Un mensaje en X y un empleado dispuesto a subir al avión

Escribí a Iberia a través de X, donde se tomaron el caso en serio, afortunadamente para mñi. Les indiqué que los auriculares llevaban días en el mismo avión. La aerolínea me contactó después por correo y me preguntó si estaba disponible para hacer sonar los auriculares, algo que puedes hacer desde cualquier dispositivo Apple. Un empleado iba a subir al avión para localizarlos con la ubicación que yo les había dado y con el sonido.

Y así fue. Hoy, 9 de noviembre, tengo los AirPods 5 de vuelta, 24 días después de olvidarlos. La clave estuvo en darle a Iberia algo concreto con lo que trabajar. Un avión identificado, una ubicación y un sonido que yo podía activar a distancia.

El Modo Perdido, paso a paso desde el iPhone

Marcar los auriculares como perdidos es lo primero que hay que hacer. El Modo Perdido de los AirPods permite dejar un número de teléfono o un correo, y crear un mensaje que incluya tu información de contacto. En mi caso, Buscar me dejó activarlo con los AirPods 5.

El proceso lleva estos cinco pasos.

Abre la app Buscar y entra en la pestaña Dispositivos. Toca tus AirPods en la lista. Desliza hacia arriba y, debajo de Marcar como perdido, toca Activar. Sigue las instrucciones de la pantalla e indica un número de teléfono o un correo de contacto. Toca Activar para confirmar.

También se puede marcar desde un Mac o un Apple Watch. Hay algo que se olvida con frecuencia, y es que Apple exige haber activado la red de Buscar antes de perder los auriculares. Conviene tener activada la red de Buscar desde el primer día.

Otro ajuste que merece la pena revisar es Notificar en Caso de Olvido, el tipo de aviso que me llegó entre la T4S y la T4. Avisa en el iPhone o en el Apple Watch cuando dejas los AirPods en una ubicación desconocida.

La otra herramienta que entró en juego fue la función Reproducir sonido de Buscar, que es lo que Iberia necesitó de mí. Apple indica que solo funciona si los AirPods tienen conexión. Si aparecen sin conexión, Buscar solo ofrece indicaciones hasta su última ubicación conocida.

Con los AirPods Pro 3, Buscar sirvió para saber dónde estaban, pero no para recuperarlos. Con los AirPods 5 el sistema ha sido el mismo, y la diferencia ha estado en que Iberia respondió. Lo que sí depende de uno es marcar los auriculares como perdidos cuanto antes y tener la red de Buscar activada antes de necesitarla.