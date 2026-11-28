No abundan los portátiles con Windows que se tomen el color tan en serio. El Acer Swift Air 14 que ha pasado por mi mesa es rosa en la tapa, en la base y en el touchpad, y las teclas repiten el tono un par de grados más oscuro. Es lo primero que se ve, aunque lo interesante está debajo. Acer ha metido en algo más de un kilo un chasis de aluminio, una pantalla de 120 Hz y una batería pensada para pasar el día tranquilo.

Así es el Acer Swift Air 14

El Acer Swift Air 14 es un portátil ultraligero de 14 pulgadas con Windows 11 Home. Pertenece a la familia Swift, la de los equipos finos de la marca, y llegó a Europa en julio con procesadores Intel Core Series 3. En España se vende en verde, azul, rosa y morado, con un Core 5 320 o un Core 7 350, 8 o 12 GB de memoria y un SSD de 512 GB. La unidad que he probado es la SFA14-I31-553V, que viene con Core 5 320 y 8 GB. Acer orienta el Swift Air 14 a estudiantes y a quien trabaja con el portátil a cuestas, y está planteado para ofimática, navegación, videollamadas y series, sin aspiraciones de estación de trabajo.

Características del Acer Swift Air 14 Modelo probado SFA14-I31-553V Procesador Intel Core 5 320 (6 núcleos, hasta 4,6 GHz) Gráficos Intel Graphics integrados NPU Intel, 16 TOPS Memoria 8 GB LPDDR5X a 7.467 MT/s, integrada en placa Almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB, ampliable hasta 1 TB Pantalla 14″ IPS WUXGA (1.920 x 1.200), 16:10, 120 Hz, 100 % sRGB, 350 nits Sistema operativo Windows 11 Home Cámara Full HD con infrarrojos, obturador de privacidad y reconocimiento facial con Windows Hello Audio Cuatro altavoces con DTS:X Ultra y dos micrófonos digitales Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E (Intel AX211) y Bluetooth 5.3 o superior Puertos 2 x Thunderbolt 4 (USB-C), 1 x USB 3.2 Tipo A, conector de audio de 3,5 mm Teclado Retroiluminado, distribución española, tecla Copilot Batería 70 Wh, 3 celdas Autonomía (según Acer) Hasta 19 h de vídeo, 16 h de navegación web y 12 h en MobileMark 30 Carga rápida 50 % en 30 minutos con adaptador de 100 W Dimensiones 314 x 222,7 x 12,99-13,3 mm Peso 1,19 kg Materiales Chasis de aluminio, cubierta con corte de diamante CNC, bisagra de 180° Colores Rosa, verde, azul y morado

Aluminio, rosa y poco más de un kilo

El chasis es de aluminio de principio a fin. Pesa 1,19 kilos y su grosor va de 12,99 a 13,3 milímetros, con una huella de 314 por 222,7 milímetros que entra en cualquier mochila. La tapa tiene un acabado mate con el logo de Acer en el centro, flanqueado por dos líneas finas y brillantes que salen del corte de diamante CNC con el que la marca remata la cubierta. Es un detalle pequeño que le da un aire más cuidado del que suele verse en esta franja.

La bisagra se abre hasta 180 grados, de modo que la pantalla puede quedar plana sobre la mesa. Parece un capricho hasta que quieres enseñarle algo a la persona que tienes enfrente sin girar el equipo. Por debajo hay cuatro tacos de goma alargados, una rejilla de ventilación amplia junto a la bisagra y dos salidas de altavoz en las esquinas delanteras.

Un teclado retroiluminado con la ñ en su sitio

El teclado ocupa casi todo el ancho de la base. No tiene bloque numérico, algo lógico en 14 pulgadas, pero las teclas tienen buen tamaño y una separación generosa. La retroiluminación es blanca y destaca sobre el rosa oscuro de las teclas, así que escribir con poca luz no supone ningún problema. Las flechas siguen el esquema compacto de muchos ultraligeros, con las de subir y bajar a media altura y las funciones de inicio, fin, re pág y av pág integradas en ellas. Junto a Alt Gr está la tecla Copilot, que abre el asistente de Microsoft con una pulsación, y el botón de encendido ocupa la esquina superior derecha.

El touchpad es amplio y comparte color con el resto de la base. No hay lector de huellas. En su lugar, el Swift Air 14 usa reconocimiento facial con cámara de infrarrojos compatible con Windows Hello, que permite iniciar sesión con solo mirar a la pantalla.

Una pantalla de 120 Hz que se agradece

La pantalla mide 14 pulgadas, tiene resolución WUXGA de 1.920 por 1.200 píxeles y formato 16:10, algo más alto que el clásico 16:9. Esos píxeles extra en vertical se aprovechan al trabajar con documentos o páginas web, porque cabe más texto sin tener que desplazarse. El panel es IPS, cubre el 100 % del espacio de color sRGB y llega a 120 Hz, una frecuencia que vuelve más suave el desplazamiento por páginas largas y el movimiento del cursor.

Según Acer, el brillo máximo es de 350 nits, una cifra correcta para interiores. Los marcos son finos en los laterales y en la parte superior, donde se aloja la cámara.

Intel Core 5 320 y 8 GB para el trabajo de cada día

El procesador es un Intel Core 5 320 de la serie 3, con seis núcleos. Dos son de alto rendimiento y alcanzan los 4,6 GHz, y los otros cuatro son de bajo consumo y se encargan de las tareas ligeras. Incluye gráficos Intel integrados y una NPU de 16 TOPS, el chip especializado en las tareas de inteligencia artificial que se ejecutan en el propio equipo. Esa cifra queda por debajo de los 40 TOPS que exige Microsoft para la etiqueta Copilot+ PC, así que el Swift Air 14 tiene tecla Copilot pero no las funciones exclusivas de esa categoría.

Es un procesador pensado para la eficiencia más que para la potencia bruta, y encaja con lo que pide este portátil. Office, el navegador con varias pestañas, videollamadas, streaming o retoques sencillos de fotos entran en su terreno. Para juegos exigentes o edición de vídeo seria hay que mirar otro tipo de equipo.

La memoria es de 8 GB y va soldada a la placa, de modo que no se puede ampliar más adelante. El SSD es de 512 GB. La unidad M.2 admite sustituirse por una de hasta 1 TB. La marca añade dos aplicaciones propias, AcerSense, para ajustar el comportamiento del equipo, y Acer Intelligence Space, que agrupa sus herramientas de IA.

70 Wh de batería y carga rápida

La batería es de 70 Wh, una capacidad alta para un portátil de este peso. Ofrece hasta 19 horas de reproducción de vídeo, 16 de navegación web y 12 en la prueba MobileMark 30, que simula una jornada de oficina con varias aplicaciones abiertas. Doce horas cubren de sobra un día de trabajo, clases incluidas. La carga se hace por USB-C y, con un adaptador de 100 W, la marca asegura que recupera el 50 % en 30 minutos, lo justo para un café antes de volver a salir.

Cuatro altavoces, cámara Full HD y dos Thunderbolt 4

El sonido corre a cargo de cuatro altavoces con tecnología DTS:X Ultra. Las salidas están en la parte inferior, en las esquinas delanteras, así que el sonido rebota en la mesa antes de llegar a ti. Para series, música de fondo y videollamadas es una configuración más completa que la pareja de altavoces habitual en muchos ultraligeros.

La cámara es Full HD, incluye sensor de infrarrojos para el reconocimiento facial y un obturador físico de privacidad, y la acompañan dos micrófonos digitales. Si hace falta más calidad de imagen, la función Acer Phone Webcam permite usar la cámara del móvil como webcam del portátil.

En conexiones hay dos puertos Thunderbolt 4 con conector USB-C, que sirven para cargar, mover archivos a alta velocidad y llevar la imagen a un monitor externo, un USB-A 3.2 para memorias y accesorios de siempre y una toma de auriculares de 3,5 mm. No tiene HDMI ni lector de tarjetas. Lo inalámbrico depende de un módulo Intel con Wi-Fi 6E, que aprovecha la banda de 6 GHz de los routers compatibles, y Bluetooth.

Disponibilidad y precio

El Acer Swift Air 14 está a la venta en España en la tienda oficial de Acer. La configuración que he probado, con Core 5 320, 8 GB de memoria y 512 GB de SSD, tiene un precio oficial de 999 euros, y en la Acer Store aparece rebajada a 849 euros en color verde. La versión rosa con Core 7 350 y 12 GB cuesta 1.199 euros y ahora está a 999.

Mi valoración del Acer Swift Air 14

El Swift Air 14 cumple lo que promete. Es ligero de verdad, está construido en aluminio, tiene una pantalla de 120 Hz que mejora el uso diario y una batería de 70 Wh que, sobre el papel, permite olvidarse del cargador durante la jornada. A eso suma detalles que no siempre aparecen en esta gama, como el reconocimiento facial, la cámara Full HD con obturador, los cuatro altavoces y los dos Thunderbolt 4. Y tiene personalidad. El rosa de mi unidad es llamativo, y quien lo prefiera más discreto tiene el azul, el verde o el morado.

Entre las cosas a mejorar, la principal son los 8 GB soldados. Hoy bastan para el uso que plantea Acer, pero no dejan margen para crecer, y por eso la versión de 12 GB me parece la compra más equilibrada si el presupuesto lo permite. También echo de menos un HDMI y un lector de tarjetas, aunque los Thunderbolt 4 lo resuelven con un adaptador. Por lo demás, es un portátil muy fácil de recomendar a estudiantes y a quien quiere un equipo bonito, ligero y con autonomía para trabajar fuera de casa.