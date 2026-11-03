El Huawei Watch D3 es el smartwatch que mide la tensión con aire y no con luz

Pocos relojes inteligentes se atreven a prometer una cifra de tensión arterial, y menos aún lo hacen con respaldo médico. La mayoría la estima con un sensor óptico que ilumina la piel y acaba pidiendo calibraciones periódicas con un tensiómetro de verdad. El Huawei Watch D3 elige el camino más literal, con una microbomba y una cámara de aire en la correa que aprietan la muñeca como lo haría un manguito. He tenido la oportunidad de ponerlo a prueba y estas son mis valoraciones.

Así es el Huawei Watch D3

El Huawei Watch D3 es un smartwatch con tensiómetro de muñeca integrado, la tercera generación de una serie que Huawei presentó en 2022 y que continuó con el Watch D2 en 2024. Se presentó en septiembre, funciona con móviles Android e iPhone siempre que tengan instalada la app Huawei Health y se vende en tres acabados, Black con correa de caucho HNBR, y Gold y Mocha Gold con correa de cuero compuesto.

Lo respalda la certificación CE bajo el Reglamento europeo sobre Productos Sanitarios, el conocido como MDR, y según la marca ese certificado cubre las mediciones puntuales, la monitorización ambulatoria y las tomas antes y después del ejercicio.

Características del Huawei Watch D3 Pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas, 408 × 480 píxeles, 328 ppp Dimensiones 46,5 × 41 × 11,3 mm Peso Aproximadamente 40 g (sin la correa) Material de la caja Aleación de aluminio Colores Negro, Dorado y Dorado claro Correas Piel sintética arena, piel sintética blanca y HNBR negra Ancho de la correa 25,5 mm Tamaño de la correa 130-210 mm (talla M, 130-160 mm; talla L, 161-210 mm) Sensores IMU de 9 ejes (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro), sensor óptico de frecuencia cardiaca, ECG, luz ambiental, barométrico, temperatura, presión diferencial y Hall Botones Corona giratoria y botón de función y de ECG Conectividad Bluetooth 6.0 (BR y BLE), NFC Altavoz y micrófono Compatible Requisitos del sistema Android 8.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior Batería (uso típico) Hasta 6 días Batería (con MAPA activada) Hasta 1 día Carga Inalámbrica, cargador HUAWEI WATCH Wireless SuperCharger con cable (5-10 V / 2 A) En la caja Reloj con correa con airbag talla L y correa corta, correa con airbag talla M, regla para medir la muñeca, cargador con cable, guía de inicio rápido, guía de uso, información de seguridad y garantía

Cómo mide la tensión una correa que se infla

Huawei recurre al método oscilométrico, el mismo principio de los tensiómetros electrónicos de brazo. La cámara se hincha, comprime la muñeca y un sensor de presión recoge las pequeñas oscilaciones que provoca el pulso mientras el aire se libera. Con esos datos, un algoritmo calcula la sistólica, la diastólica y las pulsaciones.

La diferencia con los relojes que estiman la tensión con luz es de fondo. Al medir con presión real, el D3 no depende de calibrarse contra otro aparato. Aun así, la muñeca es un sitio difícil para medir. Las arterias son más finas, hay hueso y tendón cerca y cualquier cambio de altura respecto al corazón altera el resultado.

Por eso Huawei da pautas concretas para las mediciones manuales, con la muñeca y la palma extendidas, el codo apoyado, el reloj a la altura del corazón, los pies en el suelo sin cruzar, silencio y sin presionar la cámara con la otra mano. Medirse con el brazo colgando o charlando por teléfono da cifras difícilmente comparables entre sí.

La tensión no es una cifra fija, y dos lecturas seguidas, con pocos minutos de diferencia, pueden salir distintas por la postura, una respiración profunda o los nervios de estar pendiente del reloj. El D3 guarda cada medición con sistólica, diastólica y pulsaciones, colorea cada cifra según su rango y las suma al histórico de la app, donde la tendencia aporta bastante más que cualquier dato suelto. Hay además esferas que muestran la última lectura en la pantalla de inicio, un detalle útil para quien se mide a menudo. Huawei anuncia también recordatorios para medirse con cambios bruscos de temperatura o en altitud, y la posibilidad de compartir la tensión con familiares a través de Family Health, ambas funciones previstas por actualización.

Monitorización ambulatoria de 24 horas

La función estrella tiene un nombre oficial largo, Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial, MAPA para abreviar. Es la prueba que se hace con un aparato portátil que mide a intervalos durante un día entero, incluidas las horas de sueño, para ver cómo se comporta la tensión lejos de la consulta. El D3 permite lanzar un plan de 24 horas en cualquier momento y devuelve las medias de sistólica y diastólica de día, de noche y de las últimas 24 horas, junto con las pulsaciones.

Huawei asegura que incluye informes profesionales y cita en su web las pautas de la Sociedad Europea de Hipertensión, que recomiendan lecturas cada 15 a 30 minutos con al menos un 70 % válidas, entre ellas 20 diurnas y 7 nocturnas. En su prueba de autonomía, la marca trabaja con intervalos de 15 minutos.

De noche, según la marca, el reloj infla la cámara por sí solo y no pide adoptar una postura concreta, lo que en teoría resulta menos molesto que un manguito de brazo. Que la cámara se hinche cada pocos minutos mientras uno duerme no será igual de llevadero para todos. Moverse o temblar durante la medición puede afectar a la precisión, algo que en un plan de 24 horas tiene su importancia.

Tensión antes y después del ejercicio

La segunda función con nombre propio es la de Mediciones de la Presión Arterial Antes y Después del Ejercicio. La idea es que el reloj avise y recomiende posponer un entrenamiento intenso si la tensión previa sale demasiado alta, y que permita tomarse la lectura en los dos minutos siguientes a terminar. Funciona en carrera, marcha y ciclismo, tanto en exterior como en interior, siempre que el reloj esté emparejado con un móvil con Huawei Health.

Qué tal acierta frente a un tensiómetro de brazo

He comparado las mediciones del Huawei Watch D3 con las de un tensiómetro de muñeca que tengo en casa, y las lecturas del reloj han sido precisas. Eso sí, conviene tener presente que obtener exactamente los mismos resultados con dos aparatos es extremadamente difícil, porque la tensión cambia de una medición a otra incluso con apenas unos minutos de diferencia.

Para mí, se trata de un dispositivo que puede sustituir perfectamente a un tensiómetro de muñeca convencional. Funciona con el mismo principio, infla una cámara de aire para medir, y tiene la ventaja de que va siempre en la muñeca y guarda el histórico en la app. Huawei recuerda que los datos son orientativos y que las decisiones sobre la medicación corresponden al médico, un aviso que vale para cualquier tensiómetro.

La correa que debe ir ajustada

La cámara de aire va integrada en la correa y la precisión depende de que esta quede bien ceñida. Huawei ofrece dos tallas, la M para muñecas de 13 a 16 centímetros y la L para las de 16,1 a 21, y avisa de que fuera de ese rango las lecturas pueden perder exactitud. Quien tenga una muñeca muy fina o muy ancha parte con un hándicap. Según la marca, la caja mide 11,3 milímetros de grosor, un 15 % menos que el Watch D2, la correa pesa 7,5 gramos menos y la cámara es más estrecha para ganar comodidad, datos de laboratorio comparados con el modelo anterior. Al cerrarse, la correa se dobla sobre sí misma bajo un cierre metálico y acumula varias capas en esa zona.

El agua es el otro punto delicado. El reloj tiene certificación IP68, pero Huawei no lo plantea como un aparato para bañarse. Si se ha mojado, pide secarlo bien antes de medir, porque la humedad puede falsear la lectura o hacer que la cámara tarde en desinflarse. También recomienda quitárselo en duchas calientes, saunas y actividades acuáticas, y mantenerlo lejos de geles, cremas solares y desinfectante de manos. Los daños por líquidos en esas situaciones quedan fuera de la garantía. Para un reloj que se puede llevar de día y de noche, renunciar al baño es una concesión que hay que tener en cuenta. La marca avisa además de que llevarlo muchas horas puede irritar la piel y de que medir con demasiada frecuencia puede dejar hematomas, así que aconseja dar un respiro a la muñeca de vez en cuando.

Autonomía con la tensión activada

La marca ofrece hasta seis días de autonomía en uso típico, pero en esa prueba entran solo seis mediciones de tensión al día. Con el plan de 24 horas activo a intervalos de 15 minutos, la propia marca cifra la duración en hasta un día. Es el precio de inflar una cámara decenas de veces. La carga es inalámbrica con cable USB-C y tarda algo más de una hora en completarse.

Disponibilidad y precio

El Huawei Watch D3 está a la venta en España desde el pasado lunes 26 de octubre por 449 euros, en la tienda oficial de Huawei y en cadenas como MediaMarkt y El Corte Inglés. Supone una inversión mayor que la de un tensiómetro de brazo convencional, que cuesta bastante menos, pero el reloj ofrece cosas que ese aparato no tiene, como el seguimiento continuo de 24 horas, la lectura nocturna y la comodidad de llevarlo siempre encima. Quien solo se mida de vez en cuando quizá no necesite tanto, mientras que quien quiera controlar su tensión a menudo le sacará más partido.

Mi valoración final

El Huawei Watch D3 consigue lo que pocos relojes logran, medir la tensión con presión real y con respaldo regulatorio, y suma el seguimiento durante 24 horas y las lecturas antes y después de entrenar. Las comparaciones disponibles lo sitúan cerca de un tensiómetro de brazo, aunque con desviaciones puntuales de cierto tamaño, sobre todo tras el esfuerzo. En contra, depende de una correa bien ajustada, no se lleva a la ducha. Mi lectura es que es una herramienta seria de seguimiento para quien ya vigila su tensión, o tiene motivos para hacerlo, y la usa junto a su médico y contrastándola de vez en cuando con un tensiómetro de brazo. Para ese usuario, 449 euros pueden tener sentido. Quien solo quiera un reloj con funciones de salud paga por una tecnología que quizá no use.