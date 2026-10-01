Los nuevos Kindle se quitan el marco y Amazon lanza, por fin, un mando para pasar página

Amazon ha renovado de una sola vez los tres Kindle pensados para leer, el modelo básico, el Paperwhite y el Colorsoft. Los tres comparten un cambio que se nota nada más cogerlos. La pantalla ya no queda hundida dentro de un marco elevado y el frontal es una superficie completamente lisa. La renovación llega cuatro meses después de la de los Kindle Scribe, de modo que Amazon completa la actualización de todo su catálogo de lectores electrónicos. La compañía asegura que Kindle encadena tres años de crecimiento global de doble dígito y que solo en 2025 sus usuarios leyeron más de 720.000 millones de páginas.

Una pantalla a ras que obliga a repensar el agarre

Para eliminar el reborde, Amazon ha cambiado la forma en que se ensamblan la pantalla, la luz frontal y la capa táctil. La marca llama a este sistema apilamiento inverso y afirma que es la primera vez que se aplica en un e-reader. El resultado, además de un frontal limpio, son cuerpos más delgados en los tres modelos.

Ese marco cumplía una función, era el sitio natural para apoyar el pulgar sin pasar página por accidente. Amazon apuesta ahora por una nueva pantalla táctil que detecta dónde descansa el dedo mientras se sujeta el lector y desactiva esa zona concreta para ignorar el contacto involuntario.

El otro cambio visible es el color, que ahora se extiende de manera uniforme del frontal a la trasera. La paleta incluye morado ube, azul alpino, verde agua y grafito, además del granate, que llega por primera vez a los lectores de la marca.

El Kindle de bolsillo se viste de aluminio

El Kindle básico conserva su pantalla de 6 pulgadas y, según Amazon, es el modelo de la familia que mejor cabe en un bolsillo. Mide 6,8 milímetros de grosor y pesa 140 gramos, por debajo de su antecesor. Incluye 16 GB de almacenamiento y ofrece hasta seis semanas de autonomía.

La compañía también asegura que abre los libros un 30% más rápido que la versión anterior. Su carcasa emplea materiales reciclados y la batería usa cobalto 100% reciclado. Cuesta 154 euros en morado ube y grafito.

La novedad más llamativa de la gama es su variante con trasera de aluminio, algo que el Kindle de 6 pulgadas no había tenido nunca. Mantiene formato y pantalla, pero duplica el almacenamiento hasta los 32 GB. La carcasa usa un 80% de aluminio reciclado con acabado mate y se vende por 194 euros en azul alpino y verde agua.

Un Paperwhite más fino que presume de contraste

El Paperwhite sigue siendo el punto intermedio de la familia. La nueva generación es más fina y ligera que la anterior, resiste el agua y conserva la luz cálida para leer de noche. Amazon le atribuye hasta 12 semanas de autonomía con una sola carga.

Su pantalla es la más grande que ha montado un Paperwhite y, de acuerdo con la marca, la de mayor contraste de esta línea, con negros más profundos y un texto más definido tanto a pleno sol como a oscuras.

La Signature Edition suma trasera de aluminio, 32 GB de almacenamiento, luz frontal autorregulable, carga mediante base de contacto y la función de doble toque para pasar página. Todo ello en un cuerpo más fino que el de la edición anterior.

El Paperwhite cuesta 209 euros en grafito, la misma cifra que ya marcaba el modelo saliente tras la subida de precios que Amazon aplicó a finales del verano. La Signature Edition se va a 259 euros en grafito y verde agua.

El Colorsoft busca un color más cercano al papel

El Colorsoft es el Kindle para quien lee cómics, novelas gráficas, guías de viaje o libros ilustrados. Su pantalla en color evita el brillo intenso de una tablet y, en esta generación, se ha rediseñado por completo para adoptar el mismo frontal enrasado que el resto de la gama.

Entre las mejoras que detalla Amazon están unos microdeflectores en la guía de luz que reducen la luz dispersa y un recubrimiento óptico ultrafino que gana nitidez. Se mantienen los LED de nitruro, que aportan brillo sin lavar los colores, y la placa posterior de óxido que, según la compañía, acelera la respuesta y sube el contraste tanto en color como en blanco y negro.

El Colorsoft cuesta 299 euros con 16 GB en grafito. La Signature Edition, con aluminio, 32 GB, luz autorregulable, doble toque y carga por base de contacto, sale por 329 euros en grafito y granate.

Botones para pasar página, ahora con sello oficial

Amazon reconoce que muchos usuarios llevaban años improvisando soportes y trucos para leer con más comodidad. Su respuesta es una línea de accesorios propia que ataca el problema más repetido, pasar página sin tocar la pantalla.

El más interesante es Kindle Click, un mando Bluetooth compacto que cuesta 34 euros. Funciona con todos los modelos nuevos y con cualquier Kindle lanzado desde 2024, así que no obliga a cambiar de lector para aprovecharlo.

Para las Signature Edition del Paperwhite y el Colorsoft llega una Funda con pasapáginas de 79 euros, magnética, con botones físicos y compatible con la carga por base de contacto. La Base de carga, de 54 euros, mantiene esos mismos modelos en vertical mientras recuperan batería.

Completan el catálogo fundas desde 54 euros en tejido de punto, cuero de origen vegetal y cuero granulado, con colores a juego con cada lector. Los modelos de aluminio cuentan además con fundas finas de cierre magnético.

Versiones infantiles y reservas abiertas

Los tres lectores tendrán versión para niños, con fundas diseñadas por artistas y 12 meses de Amazon Kids+, el servicio que da acceso a miles de libros y audiolibros infantiles. Toda la gama puede reservarse ya en Amazon.