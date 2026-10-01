Las Nuance Audio Plus son las gafas auditivas que ahora también atienden llamadas del iPhone

EssilorLuxottica, el grupo detrás de Ray-Ban y de una enorme red de ópticas, ya vende en España las Nuance Audio Plus, la segunda generación de sus gafas con ayuda auditiva integrada. Por fuera parecen unas gafas de pasta corrientes. Dentro de las varillas esconden micrófonos y pequeños altavoces que amplifican la voz de quien tienes delante.

Dos horas más de batería y botones donde antes no había

Están pensadas para adultos con pérdida auditiva leve o moderada, un grupo enorme que suele ir aplazando el audífono. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos 1.250 millones de personas en esa situación, y diversos estudios estiman que cerca del 90% no usa ninguna solución auditiva.

El modelo original tenía un único botón en la montura y una autonomía de hasta 8 horas. Las Plus suben a unas 10 horas en condiciones medias de uso, según su ficha técnica. La cifra se refiere a su uso como ayuda auditiva, porque las llamadas acortan esa duración.

La carga completa en la base inalámbrica incluida tarda unas 4 horas. La compañía estima además que, tras unos 16 meses de cargas diarias, la batería conservará al menos el 85% de su capacidad, lo que dejaría unas ocho horas y media de uso.

El otro cambio se nota en cuanto te las pones. Un interruptor las enciende y, si se deja activado, basta con plegar o desplegar las varillas para apagarlas o encenderlas. El volumen de amplificación se ajusta con botones en las propias varillas, en una escala del 1 al 5, sin necesidad de sacar el móvil.

Micrófonos que escuchan hacia donde miras

La base tecnológica se mantiene. Las gafas usan micrófonos direccionales con tecnología beamforming, que priorizan el sonido que llega de frente y atenúan el que viene de los lados. La idea es poder seguir una conversación en un restaurante lleno sin que el resto de mesas suene igual de alto.

Hay dos modos de audio. Frontal se centra en la conversación cara a cara y 360° amplifica todo el entorno, y se alterna entre ellos con un doble toque en la montura. Desde la app Nuance Audio se eligen además cuatro preajustes de amplificación y tres niveles de reducción del ruido de fondo.

Sobre el papel, la nueva generación amplifica con más potencia, gana claridad en ambientes ruidosos y hace que la propia voz suene más natural, un aspecto que suele incomodar a quien empieza a usar ayudas auditivas. El fabricante atribuye la mejora a unos altavoces más grandes y a una mayor sensibilidad en las frecuencias bajas.

Los altavoces van integrados en las varillas y dejan el conducto auditivo libre, sin nada dentro del oído. Esa es la gran diferencia frente a un audífono convencional.

El iPhone entra en la conversación

La novedad más llamativa es que las Plus funcionan también como manos libres. Con un doble toque se responde o se cuelga una llamada sin tocar el teléfono. Al tratarse de un dispositivo con certificación MFi de Apple, las llamadas solo funcionan con un iPhone con iOS 16 o posterior. Quien tenga un móvil Android podrá usarlas como ayuda auditiva, pero no atender llamadas desde la montura.

Tres monturas, cinco colores y cualquier graduación

La colección pasa de dos a tres diseños, Square 53, Panthos 48 y Upturn 52, cada uno en cinco colores (negro, burdeos, azul intenso, ámbar y verde oliva). También se amplía la gama de tallas y llegan plaquetas nasales regulables en algunos modelos.

Admiten cualquier tipo de lente graduada, incluidas las fotocromáticas Transitions, de modo que pueden sustituir a las gafas de diario. El fabricante indica protección IPX4 frente a salpicaduras. La caja incluye la base de carga con su cable USB-C, un estuche y un paño. El estuche de carga portátil y el mando a distancia se venden aparte.

Ese mando permite configurar y controlar las gafas sin la app, algo útil para quien no quiere depender del smartphone, aunque en ese caso las actualizaciones de firmware solo se instalan en tienda.

Lo que estas gafas no pueden hacer

EssilorLuxottica marca que no están indicadas para personas con pérdida auditiva en un solo oído ni diseñadas para usarse a la vez que un audífono. Tampoco son un tratamiento para el tinnitus, aunque la compañía apunta que la amplificación del sonido ambiente puede reducir su percepción en algunos usuarios. Cuentan con marcado CE como producto sanitario y, según su documentación para España, el primer uso debe pasar por la indicación de un profesional sanitario autorizado.

Precio y venta en España, siempre con la óptica de por medio

Las Nuance Audio Plus están a la venta en ópticas y centros de audiología autorizados. El precio recomendado arranca en 899 euros y varía según el tipo de lente elegido. Incluyen tres años de garantía.

La primera generación desembarcó en España hace aproximadamente un año por 1.100 euros y sigue en catálogo. Según los datos de la compañía, la línea ha llegado en su primer año a 14 países y más de 18.000 tiendas, y dos de cada tres compradores no habían usado nunca un audífono.